Интернет и мобильная связь в домике не работают, а ближайший человек на расстоянии спутникового звонка, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Как выглядит жилье посреди ледников?

Ледниковая хижина – это небольшое шестиугольное здание ярко-зеленого цвета, которое держится на воде благодаря крепким веревкам и якорю. Она стоит в тихом заливе с панорамным видом на Гренландское море.

Внутри есть все самое необходимое для проживания – спальня, кухня, санузел и стеклянный потолок, сквозь который можно наблюдать за звездным небом и полярным сиянием.

Спальня в плавучей хижине / Фото BBC

Ее геометрическая форма напоминает капсулу, возвращающуюся из космоса, и, кажется, идеально сочетается с дикой красотой окружающей природы. Именно здесь можно осознать масштаб изоляции от окружающего мира.

Кто создал самое одинокое жилище в мире?

Автором этой уникальной хижины стал местный гид Никко Сегрето, который всю жизнь работает с путешественниками и исследователями ледников. Его идея возникла во время очередного тура.

Если придет белый медведь, просто запритесь внутри. Это самое надежное место в мире, – отмечает автор.

Сегрето основал этот проект как сочетание авантюрного туризма и экопроживания. Его хижина стала не только местом для отдыха, но и символом уединения и уважения к дикой природе.

Самое одинокое жилище в мире среди ледников / Фото BBC

Почему такие домики привлекают туристов?

Несмотря на изолированность, такие места становятся все более популярными среди путешественников. Туристы ищут не развлечений, а моменты, когда можно побыть наедине с собой, без интернета, телефонов и толпы. Здесь нет ничего, кроме природы, и именно это становится главной роскошью.

Насколько отдаленное это место?

К северу от хижины есть лишь небольшое поселение. Дальше пустота на сотни километров – айсберги, белые медведи, нарвалы и безграничное море, простирающееся до Северного полюса.

Если двинуться на юг, большие города в Бразилии за 8 тысяч километров. Но несмотря на удаленность домика, за 45 минут на лодке есть небольшой городок.

Есть ли еще в мире плавучие дома?