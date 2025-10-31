Почему плавучие дома приобрели популярность в Нидерландах?

Последние годы жители Нидерландов все чаще страдали от наводнений из-за изменения климата, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC News.

Плавучие дома – это архитектурное решение, способно не только пережить наводнение, но и комфортно существовать во время подъема уровня воды.

Такие сооружения не тонут и не дрейфуют, они закреплены на металлических опорах, подключены к городским коммуникациям и стабильно стоят на поверхности даже во время штормов.

Интересно! Когда в 2022 году в Амстердаме началась сильная буря, жители убедились в преимуществах нового формата жизни. Их дома поднялись вместе с водой, оставаясь невредимыми. Этот экспериментальный район сегодня называют "живой лабораторией" адаптации к климатическим вызовам – он вдохновляет архитекторов и урбанистов по всему миру, от Мальдив до Французской Полинезии.

Параллельно с популярностью плавучих кварталов растет и поддержка со стороны государства. Голландские муниципалитеты упрощают законы о зонировании, чтобы позволить возводить больше жилья на воде.

Как выглядит и из чего состоит плавучий дом?

Внешне плавучие дома мало отличаются от обычных современных таунхаусов. Их возводят из дерева, стали и стекла, а дизайн часто повторяет архитектуру кварталов на суше. Однако основная разница в фундаменте. Вместо подвала используется бетонная основа, что выполняет роль противовеса и удерживает здание на плаву.

Плавучие дома в Нидерландах / Фото ВВС

Такое жилье может быть одноэтажным или двухэтажным. Обычно его устанавливают у побережья, где есть доступ к городской канализации и электросети. Во время паводка дом просто поднимается вместе с водой, оставаясь стабильным и безопасным.

Сколько стоит плавучий дом в Нидерландах?

Несмотря на популярность и техническую сложность, стоимость таких домов в Нидерландах достаточно разнообразна. В новых амстердамских районах Амстердама цены стартуют от 300 тысяч евро до 1 миллиона евро в зависимости от площади, дизайна и локации.

В проектах амфибийного жилья цены при запуске составляли около 320 тысяч евро. В то же время специальные дизайнерские дома на воде с индивидуальными решениями могут стоить несколько миллионов евро.

Эксперты прогнозируют, что стоимость таких объектов и в дальнейшем будет расти из-за повышенного спроса среди жителей прибрежных городов. Плавучее жилье все чаще рассматривают как инвестицию.

Можно ли арендовать плавучий дом и сколько это стоит?

Жить на воде в Нидерландах можно не только купив, но и арендовав плавучий дом. Рынок аренды активно развивается. Спрос растет как среди местных, так и среди туристов, которые хотят почувствовать "водную жизнь" на собственном опыте.

В Амстердаме небольшой студио-домик площадью около 30 м² можно снять за 1 200 евро в месяц. Более просторные варианты в центральных районах стоят от 1 400 до 3 000 евро в месяц.

Для туристов доступна краткосрочная аренда. Сутки в плавучем доме или на лодке обойдутся от 200 до 500 евро за ночь, а роскошные варианты с видом на каналы стоят от 2 000 евро.

