Главной особенностью интерьера является невероятная потолочная инсталляция, напоминающая круги на воде. Такой дизайн сочетает искусство, технологии и природу, пишет 24 Канал со ссылкой на YOD Group.

Как выглядит украинский дизайн ресторана?

Ресторан Samna расположен в Марбелье, на побережье Средиземного моря. Поэтому пространство стало метафорой морских волн – сочетанием элегантности, света и ощущения глубины.

Интересно! Акцентом, поразившим других участников и членов жюри, стал потолок в форме волн, подсвеченный биодинамическим светом. Инсталляция выглядит живой, благодаря такому освещению тени постоянно меняются, а зал приобретает эффект морской поверхности.

Samna – это не просто ресторан, а опыт погружения в мир украинского дизайна, который говорит на языке света, цвета и фактур. Победа на Restaurant & Bar Design Awards 2025 среди 800 проектов из 87 стран – подтверждение того, что украинские дизайнеры активно занимают позиции мирового уровня.

Интерьер ресторана Samna

Как дизайнеры преодолели ограничения пространства?

Небольшая высота помещения не стала препятствием для создания масштабного интерьера. Дизайнеры использовали вертикальные колонны со стеклянными элементами насыщенного синего цвета, чтобы визуально расширить пространство и поддержать морскую тематику.

Оформление веранды

Стекло добавляет прозрачности, а цвета – ощущение прохлады, которое идеально подходит к средиземноморскому климату.

Все материалы выбраны с акцентом на естественность:

черный норвежский мрамор;

керамические поверхности;

прозрачное стекло.

Уникальность оформления

Как дизайнеры добавили украинскую культуру в проект?

Большинство элементов для Samna изготовлено в Украине. Стеклянные колонны создал львовский мастер Марьян Таланчук, керамические столешницы – Сергей Горбань из Днепра. Вся мебель была разработана украинскими ремесленниками по заказу студии. Именно это, по словам дизайнеров, придало интерьеру неповторимой индивидуальности.

Для нас было важно привезти в Испанию проект с украинскими корнями – не воспроизвести киевский ресторан Samna, а создать свежую, оригинальную эстетику, что соответствует нашей философии дизайна терруара,

– говорит Владимир Непийвода, куратор и партнер YOD Group.

Внешнее оформление ресторана

