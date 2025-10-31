Чому плавучі будинки набули популярності у Нідерландах?

Останні роки жителі Нідерландів усе частіше потерпали від повеней через зміну клімату, пише 24 Канал з посиланням на BBC News.

Плавучі будинки – це архітектурне рішення, здатне не лише пережити повінь, а й комфортно існувати під час підйому рівня води.

Такі споруди не тонуть і не дрейфують, вони закріплені на металевих опорах, підключені до міських комунікацій і стабільно стоять на поверхні навіть під час штормів.

Цікаво! Коли у 2022 році у Амстердамі почалася сильна буря, мешканці переконалися у перевагах нового формату життя. Їхні будинки піднялися разом із водою, залишаючись неушкодженими. Цей експериментальний район сьогодні називають "живою лабораторією" адаптації до кліматичних викликів – він надихає архітекторів і урбаністів по всьому світу, від Мальдівів до Французької Полінезії.

Паралельно з популярністю плавучих кварталів зростає і підтримка з боку держави. Голландські муніципалітети спрощують закони про зонування, аби дозволити зводити більше житла на воді.

Як виглядає і з чого складається плавучий будинок?

Зовні плавучі будинки мало відрізняються від звичайних сучасних таунхаусів. Їх зводять із дерева, сталі та скла, а дизайн часто повторює архітектуру кварталів на суходолі. Проте основна різниця у фундаменті. Замість підвалу використовується бетонна основа, що виконує роль противаги й утримує будівлю на плаву.

Плавучі будинки у Нідерландах / Фото ВВС

Таке житло може бути одноповерховим або двоповерховим. Зазвичай його встановлюють біля узбережжя, де є доступ до міської каналізації та електромережі. Під час паводку будинок просто піднімається разом із водою, залишаючись стабільним і безпечним.

Скільки коштує плавучий дім у Нідерландах?

Попри популярність і технічну складність, вартість таких будинків у Нідерландах досить різноманітна. У нових амстердамських районах ціни стартують від 300 тисяч євро до 1 мільйона євро залежно від площі, дизайну та локації.

У проєктах амфібійного житла ціни при запуску становили близько 320 тисяч євро. Водночас спеціальні дизайнерські будинки на воді з індивідуальними рішеннями можуть коштувати кілька мільйонів євро.

Експерти прогнозують, що вартість таких об’єктів і надалі зростатиме через підвищений попит серед мешканців прибережних міст. Плавуче житло дедалі частіше розглядають як інвестицію.

Чи можна орендувати плавучий будинок і скільки це коштує?

Жити на воді в Нідерландах можна не лише купивши, а й орендувавши плавучий дім. Ринок оренди активно розвивається. Попит зростає як серед місцевих, так і серед туристів, які хочуть відчути "водне життя" на власному досвіді.

У Амстердамі невеликий студіо-будиночок площею близько 30 м² можна 1 200 євро на місяць. Більш просторі варіанти у центральних районах коштують від 1 400 до 3 000 євро на місяць.

Для туристів доступна короткострокова оренда. Доба у плавучому будинку або на човні обійдеться від 200 до 500 євро за ніч, а розкішні варіанти з видом на канали коштують від 2 000 євро.

