Как изменились тенденции строительства?
Главным двигателем изменений стали климат и цены на отопление. Климатические вызовы побуждают строительные компании искать материалы и технологии, которые снижают энергопотребление и углеродный след зданий, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб Дмитрий Иванович о строительстве и дизайне.
Какие появились тренды в 2025 году?
1. Энергоэффективность и энергетическая независимость
Одним из главных направлений развития является внедрение решений, которые помогают сократить расходы на энергию.
Архитекторы используют фасады с высоким уровнем теплоизоляции, системы рекуперации воздуха, энергосберегающее оборудование и солнечные панели. Популярность приобретают здания, соответствующие стандартам пассивного дома.
2. Цифровые технологии и автоматизация
Информационное моделирование зданий, дроны для контроля объектов, роботизированное возведение, создание цифровых двойников – все это постепенно становится нормой. Эти инструменты позволяют уменьшить ошибки, ускорить строительство и повысить точность смет.
3. Модульное и сборное строительство
Модульные технологии позволяют сократить сроки возведения объектов и повысить контроль качества. Значительная часть элементов изготавливается на заводах, после чего монтируется непосредственно на площадке. Это уменьшает количество отходов и зависимость от погодных условий.
4. Возможность переработки и повторного использования
Строители все чаще отдают предпочтение материалам, которые можно переработать или повторно использовать. Популярность набирают натуральные утеплители, древесина быстрого роста, переработанный бетон. Проектирование происходит с учетом жизненного цикла здания, а не только стоимости на момент возведения.
5. Гибкие пространства и адаптивная архитектура
Меняется само понятие комфорта. Дома проектируют так, чтобы их легко можно было трансформировать – например, превратить офис в жилье или наоборот. Такой подход соответствует современным потребностям, когда стиль жизни и рабочие форматы постоянно меняются.
Какие антитренды?
1. Жесткие планировки без возможности трансформации
Здания с фиксированными помещениями, которые невозможно адаптировать под новые потребности, теряют актуальность. Современный покупатель ищет гибкость и универсальность пространства.
2. Экономия на энергоэффективности
Стремление уменьшить расходы при строительстве ценой низкого качества утепления или дешевых систем отопления уже не воспринимается как рациональный подход. В перспективе это ведет к более высоким счетам за энергию и быстрому износу здания.
3. Использование только традиционных материалов без учета экологии
Чрезмерное применение бетона или стали без оценки углеродного следа и возможностей переработки – это признак старого подхода. Сегодня важно мыслить в категориях воздействия на окружающую среду и эффективности на десятилетия вперед.
4. Игнорирование цифровых инструментов
Проекты, которые создаются без использования цифровых технологий, считаются неэффективными. Они требуют больше времени, имеют более высокий риск ошибок и перерасходов.
5. Узкопрофильные здания без адаптации к изменениям
Архитектура, которая не учитывает будущие социальные и экономические изменения, теряет актуальность. Статические, монофункциональные пространства становятся невыгодными в постоянно меняющемся мире,.
Какой материал выбрать для строительства жилья?
Выбор материала для строительства дома зависит от типа дома, бюджета, энергоэффективности, устойчивости к климату и экологичности.
Для постоянного проживания подходят кирпич, керамические блоки, газоблоки, пеноблоки, а для дачи - дерево, кирпич, газоблоки или пеноблоки.