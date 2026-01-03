Подробнее о невероятной истории женщины 24 Канал рассказывает со ссылкой на BBC News.

Читайте также Вместо коттеджа – крепость: как один дом поднял на уши целое село

Как женщина решила сохранить свой дом?

В 1969 году дом Мэй в городке Уэй (Хартфордшир) должны были снести из-за строительства дороги. Женщина вместо того, чтобы смириться с потерей дома, приняла радикальное решение – спасти здание, полностью его демонтировав и перевезя примерно за 160 километров.

Этот замысел тогда считали почти безумным, однако Мэй была убеждена: дом – это не стены, а конструкция, которую можно собрать снова.

О необычном проекте заговорили на всю страну в 1975 году после сюжета в телепрограмме BBC Nationwide. Тогда Мэй спокойно и уверенно объясняла, что дом для нее – это лишь набор балок, рам и кирпичей, а не что-то неподвижное. Именно этот прагматичный подход и поразил зрителей.

В ютубе BBC также обнародовали небольшой ролик, в основе которого фрагмент из телепрограммы Nationwide, которую транслировали еще 20 октября 1975 года.

Женщина перевезла свой дом кирпич за кирпичом: смотрите архивное видео

Кем была отчаянная женщина?

Племянница Мэй, писательница Кристин Адамс, вспоминает тетю как женщину, опередившую свое время. Она рано осиротела, училась в вечерней школе и стала инженером, овладев редкой профессией для женщин того периода. Во время Второй мировой войны Мэй работала над самолетом de Havilland Mosquito, а затем жила на переоборудованной лодке на Темзе. Уже тогда она воспринимала дом как нечто движущееся, а не привязанное к земле.

В отчаянных поисках решения Мэй даже обращалась к военным ведомствам, спрашивая, можно ли транспортировать каркас дома вертолетами вдоль побережья. Ответ был вежливым, но отрицательным. В конце концов дом перевозили обычными грузовиками – медленно, сложно, но успешно.



Современный вид дома / Фото BBC

Как выглядела жизнь в недостроенном доме и кто его таки завершил?

В перенесенном доме Мэй прожила до самой смерти в 1993 году. Впрочем, жилье так и не стало полностью завершенным: в окнах была полиэтиленовая пленка, на втором этаже не хватало стен, а сама хозяйка спала на стуле. Для нее этот дом был не просто жильем. У Мэй не было собственной семьи, поэтому здание стало ее главным делом и смыслом жизни.

После смерти Мэй дом унаследовали дети Кристин Адамс, однако именно она решила довести дело тети до конца. В этот период женщина переживала болезненный развод после 40 лет брака и направила все эмоции в ремонт. Кристин завершила отделку, расчистила заросший сад и постепенно превратила полуразрушенную постройку в полноценный дом, в котором живет и сейчас.

Почему на основе истории снимут фильм?

Почти через полвека история Мэй Сэвидж снова привлекла внимание – кинокомпания выкупила права на экранизацию книги, написанной Кристин Адамс. Писательница признается: тетя, вероятно, была бы рада такому признанию, но, как всегда, нашла бы к чему придраться.

Что известно о другом случае переноса здания?

Ранее в шведском городе Кируна решили переместить старинную деревянную церковь.

Город возник более ста лет назад после открытия крупных залежей железной руды. С годами шахта достигла глубины почти километр, и добыча опасно приблизилась к жилым кварталам. Именно поэтому еще два десятилетия назад приняли решение постепенно перенести Кируну на восток: часть застройки возводят заново, а десятки зданий физически перевозят. Среди них – лютеранская церковь 1912 года.