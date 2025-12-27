Особое недовольство вызвала трехуровневая "балконная башенка" с лестницей из кремня – элемент, который, по мнению общины, резко выбивается из традиционного сельского ландшафта. О ситуации 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Sun.

Читайте также Дом без крыши за 600 тысяч в Британии: почему его продают так дорого

Что хочет сделать мужчина?

Мужчина купил жилье в небольшой деревне Бринтон в графстве Норфолк. Согласно его планам, заброшенный коттедж снесут, а на его месте построят новый дом с тремя спальнями. Участок долгое время был заброшенным и заросшим сорняками. Несмотря на волну протестов, окружной совет Северного Норфолка согласовал проект.

Почему жители выступили против и что отвечают авторы проекта?

Внешний вид будущего дома стал главной причиной напряженности в обществе. Один из соседей, Кит Паркс, публично назвал проект "средневековой крепостью", подчеркнув, что такое сооружение не имеет ничего общего с окружающей застройкой.

Также жители выразили опасения относительно возможных наводнений: Бринтон расположен в самой низкой точке графства, и любое вмешательство в ландшафт может ухудшить ситуацию с водоотводом. На проблеме дренажа акцентировал и советник по планированию Эндрю Браун.

Кроме того, общину беспокоит вероятная вырубка взрослых деревьев, в частности шелковицы и грецкого ореха, которые считают важной частью местной экосистемы.

Архитектор проекта Энтони Гадсон в ответ заявил, что дизайн основывается на местных традициях и материалах, а главная цель владельцев – привести заброшенный участок в порядок.

Заметим, что ранее в Британии мужчина пожаловался, что сосед возвел масштабную пристройку к дому, которая существенно испортила вид из его двора. Возмущенный результатом ремонта, он искал способ скрыть это здание от глаз, не прибегая к переезду.

Люди недовольны, как мужчина хочет изменить коттедж / Фото North Norfolk District council

Что известно о другой истории с домом и конфликтом относительно него?

Британка Невена Хедири сдала в аренду свой 5-комнатный дом в Кемберле после развода, однако арендатор с октября 2024 года прекратил платить. Из-за судебных процедур, обращения к политикам и участия мужа в государственной программе выселения затянулось почти на 14 месяцев. В результате женщина потеряла около 40 тысяч фунтов стерлингов и все свои сбережения.

Более того, после выселения владелица увидела разрушенный дом, заваленный мусором. Из-за недостатка денег женщина была вынуждена сама наводить там порядок.