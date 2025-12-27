Особливе невдоволення викликала трирівнева "балконна башточка" зі сходами з кременю – елемент, який, на думку громади, різко вибивається з традиційного сільського ландшафту. Про ситуацію 24 Канал розповідає з посиланням на The Sun.

Що хоче зробити чоловік?

Чоловік купив житло у невеликому селі Брінтон у графстві Норфолк. Згідно з його планами, занедбаний котедж знесуть, а на його місці збудують новий будинок із трьома спальнями. Ділянка тривалий час була покинутою та заросла бур'янами. Попри хвилю протестів, окружна рада Північного Норфолка погодила проєкт.

Чому мешканці виступили проти й що відповідають автори проєкту?

Зовнішній вигляд майбутнього будинку став головною причиною напруженості у громаді. Один із сусідів, Кіт Паркс, публічно назвав проєкт "середньовічною фортецею", наголосивши, що така споруда не має нічого спільного з навколишньою забудовою.

Також жителі висловили побоювання щодо можливих повеней: Брінтон розташований у найнижчій точці графства, і будь-яке втручання в ландшафт може погіршити ситуацію з водовідведенням. На проблемі дренажу акцентував і радник з планування Ендрю Браун.

Крім того, громаду непокоїть імовірна вирубка дорослих дерев, зокрема шовковиці та волоського горіха, які вважають важливою частиною місцевої екосистеми.

Архітектор проєкту Ентоні Гадсон у відповідь заявив, що дизайн ґрунтується на місцевих традиціях і матеріалах, а головна мета власників – привести занедбану ділянку до ладу.

Зауважмо, що раніше у Британії чоловік поскаржився, що сусід звів масштабну прибудову до будинку, яка суттєво зіпсувала вигляд із його подвір'я. Обурений результатом ремонту, він шукав спосіб приховати цю будівлю від очей, не вдаючись до переїзду.

Люди незадоволені, як чоловік хоче змінити котедж / Фото North Norfolk District council

Що відомо про іншу історію з будинком та конфліктом щодо нього?

Британка Невена Хедірі здала в оренду свій 5-кімнатний будинок у Кемберлі після розлучення, однак орендар із жовтня 2024 року припинив платити. Через судові процедури, звернення до політиків і участь чоловіка в державній програмі виселення затягнулося майже на 14 місяців. У результаті жінка втратила близько 40 тисяч фунтів стерлінгів і всі свої заощадження.

Ба більше, після виселення власниця побачила зруйнований будинок, завалений сміттям. Через нестачу грошей жінка була змушена сама наводити там лад.