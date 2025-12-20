Орендар перетворив будинок на справжнє сміттєзвалище. Детальніше про неприємний досвід жінки 24 Канал розповідає з посиланням на The Mirror.

Читайте також Пара отримала лист від невідомого зі закликом шукати таємні кімнати в будинку: що там було

Як звичайна оренда перетворилася на багатомісячний кошмар?

51-річна мати двох дітей Невена Хедірі здала в оренду свій п'ятикімнатний будинок у Кемберлі після розпаду шлюбу. Спершу орендар здавався їй порядним, однак із жовтня 2024 року перестав платити оренду.

Процес виселення затягнувся майже на 14 місяців через суди, звернення до депутатів і участь орендаря в державній програмі, яка тимчасово забороняла будь-які дії зі сторони власниці. У підсумку жінка втратила близько 40 тисяч фунтів стерлінгів (2,26 мільйона гривень) і залишилася без заощаджень.

Це був справжній жах. Було так боляче переживати все це. Я пройшла через пекло останні 14 місяців… Всі мої заощадження вичерпані,

– каже Невена.

Такий вигляд мав будинок після орендаря / Фото із The Mirror

У якому стані власниця побачила будинок після виселення?

Коли 21 листопада 2025 року орендаря нарешті виселили, Невена побачила, що будинок зруйнований і заваленим сміттям. У ньому було багато згнилої їжі, плісняви, собачої шерсті та навіть сліди гризунів.

Килими й підлога виявилися повністю зіпсованими, а сад і гаражі – забитими непотребом. Жінка зізнається: "Будинок повністю зруйнований. У деякі кімнати навіть не можна зайти… Килими повністю знищені".

Через нестачу грошей вона змушена прибирати оселю разом із друзями та родиною. Жінка застерігає інших ретельно захищати себе перед здаванням житла в оренду, аби уникнути її досвіду.

До слова, за даними Numbeo, вартість оренди однокімнатної квартири в центрі міста Кемберлі коштує в середньому 1 066,67 фунта стерлінгів 960 тисяч гривень), за межами центру – 958,33 (54,2 тисячі гривень). Щодо трикімнатного житла, то в центрі його здають за 1 616,67 фунта стерлінгів (91,4 тисячі гривень), а на околицях – за 1 458,33 (82,4 тисячі гривень).

Що відомо про будинок-сміттєзвалище, який продавали у Британії?

Раніше у престижному районі Камден-Мьюз на півночі Лондона виставили на продаж будинок у вкрай занедбаному стані, який коментатори жартома радять оглядати в захисному костюмі.

Оселя завалена сміттям, фасад заріс рослинами, а на подвір'ї роками стоїть покинутий автомобіль. Попри це, стартова ціна лота становила 925 тисяч фунтів стерлінгів, адже об'єкт має вигідне розташування та кутову ділянку у вільному володінні. Аукціоністи наголошують, що нерухомість зацікавила інвесторів, які бачать у ній потенціал для повної реконструкції й подальшого прибутку.