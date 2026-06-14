Чому будинок зробили таким маленьким

Про свій дім жінка розповідає в ютубі Maruta Joy.

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Власниця розповіла, що навмисно хотіла зробити дім якомога компактнішим. За її словами, на це вплинули одразу кілька причин: обмежений бюджет, прагнення швидко прогрівати приміщення взимку та любов до мінімалістичного способу життя.

Я хотіла зробити її якомога меншою, перш за все, тому що в мене був обмежений бюджет на час будівництва цього дому,

– пояснила господиня.

Також жінка згадала, що кілька років тому побувала в Японії, де її вразило, наскільки комфортними та практичними можуть бути маленькі будинки. Під час проєктування вона заздалегідь продумала розміри всіх меблів до сантиметра, щоб максимально ефективно використати простір.

У будинку є тераса, кухня-вітальня та спальня

Площа самої хатинки становить 35 квадратних метрів, однак ще 8 квадратів займає простора тераса під дахом. Саме там власниця проводить багато часу – снідає, вечеряє та ховається від літньої спеки чи дощів.

Одразу при вході розташована кухня-вітальня площею 20 квадратних метрів. Щоб візуально збільшити простір, у кімнаті зробили багато вікон із краєвидом на сад та сосновий ліс.

У центрі приміщення встановили невелику топку, яка опалює весь будинок. За словами господині, навіть найменша модель чудово справляється зі своїм завданням.

"Тепла від топки мені тут цілком вистачає", – поділилася вона.

Кухню спершу планували меншою, однак мебляр запропонував використати залишок стільниці нестандартного розміру. У результаті вдалося зробити довшу робочу поверхню та зберегти комфортний простір.

Спальню тимчасово перетворили на офіс

Спальня займає 10 квадратних метрів. Спочатку там планували велику шафу, однак зараз нішу переобладнали під домашній офіс.

Господиня зізналася, що речей у неї небагато, натомість для роботи потрібен великий стіл. У кімнаті також є додаткова батарея, хоча вмикати її ще жодного разу не доводилося.

Найбільшою проблемою власниця називає не холод, а літню спеку. Каже, що під час відключень електроенергії торік у хатинці було дуже важко перебувати без кондиціонера.

Огляд будинку: дивіться відео

Ванна кімната вийшла "як у розкішних маєтках"

Окремо жінка показала ванну кімнату площею 5 квадратних метрів. Саме з її облаштуванням виникло найбільше труднощів через нестандартну конфігурацію приміщення.

Втім, результат господині дуже сподобався. Душова кабіна вийшла великою – приблизно 1,5 метра завширшки. Воду до будинку подають зі свердловини глибиною 40 метрів.

Найбільше часу власниця проводить у саду

За словами жінки, більшість часу вона проводить не в хаті, а надворі – у саду, на городі або на велосипеді. Останніми роками вона дедалі більше захоплюється квітами та природними садами з мінімальним доглядом.

Господиня каже, що любить спостерігати за птахами, бджолами та іншими мешканцями саду, тому їй ніколи не сумно.

Окремо вона розповіла й про інтернет у віддаленому хуторі. Ще 5 років тому провайдер не хотів проводити туди оптоволокно, однак сусідам вдалося знайти 7 охочих підключитися, після чого на хуторі з'явилися "усі блага цивілізації".

Як родина змінила стару хату за два роки

Два роки тому сім'я переїхала з Києва у старий сільський будинок без сучасних зручностей і почала облаштовувати там автономне життя. За цей час занедбана ділянка поступово перетворилася на город, сад, ягідники та невеликий виноградник.

Господарі розповідають, що свідомо відмовилися від міського способу життя, щоб створити незалежний побут із власним господарством, водою та електрикою. Зараз родина вирощує овочі, ягоди й виноград, використовує органічні методи догляду за рослинами та планує висадити ще понад 200 кущів винограду.