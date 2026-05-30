Чому родина вирішила залишити Київ

Катерина Синько розповідає про життя своєї сім'ї у новому домі на ютуб-каналі Synko Family.

Читайте також "Цю хату простіше було знести": як подружжя змінило старий дім за 3 роки

За словами жінки, рішення про переїзд було цілком свідомим. Сім'я обрала старий будинок із пічним опаленням, без водопостачання та сучасних умов, відмовившись від міського способу життя. Головною метою було створення більш автономного побуту та власного господарства. За будинок заплатили 2 000 доларів.

Для нас це не романтизм і не якась складова життя, коли ми ідеалізуємо життя в селі. Для нас це можливість побудувати автономне незалежне життя з незалежною електрикою, водопостачанням і з усіма зручностями,

– пояснює Катерина.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Паралельно родина розвиває невелику ферму, займається виноградарством і виробництвом крафтової продукції. На території з'явилися ягідники, городні культури, компостні зони та експериментальні грядки.

Що змінилося на ділянці за два роки

За словами власниці, після переїзду територія була повністю заросла високою травою. Сьогодні на ділянці ростуть ромашка, ожина, полуниця, кукурудза, капуста, горох, буряк, морква, зелень та інші культури.

Частину городу господарі облаштували за принципом високих грядок. Також вони активно використовують сидерати, компост і органічні методи догляду за рослинами, намагаючись мінімізувати використання хімічних препаратів.

Окрему увагу приділяють кукурудзі, яку раніше не вдавалося виростити.

Водночас власники визнають, що робота на ділянці не обходиться без труднощів. Цього сезону несподівано зламалася газонокосарка, тому частину території доводиться розчищати вручну.

Виноградник планують збільшити ще на 200 кущів

Одним із головних проєктів родини залишається виноградник. Частина саджанців уже пережила зиму та почала формувати нові лози після весняних морозів.

Наразі на ділянці ростуть різні сорти винограду, а господарі називають молоді рослини своїм "виноградним дитячим садком". Сім'я планує висадити ще понад 200 нових кущів на іншій території.

Попри постійні труднощі та експерименти, власники кажуть, що продовжують навчатися працювати із землею та поступово створювати господарство, яке зможе забезпечувати родину власною продукцією.

Як сім'я облаштувала нове життя в селі: дивіться відео

Що відомо про іншу історію зі старою хатою?

Інша українка приблизно 15 років тому купила старий будинок в одному із сіл Одеської області всього за 1 500 доларів. За цей час стару столітню хату повністю реконструювали: добудували нову частину, перекрили дах і облаштували навколо атмосферний сад.

Особливу увагу господарі приділили подвір'ю. Простір оформлювали з натхненням від японських садів, а на ділянці з'явилися ставок, зелені зони для відпочинку та альтанка з видом на схід і захід сонця. У будинку облаштували дві окремі житлові зони з кухнями, спальнями та санвузлами. В інтер'єрі поєднали реставровані меблі, предмети ручної роботи та автентичні елементи, зокрема старий вулик, що залишився від попередніх господарів.