Почему семья решила покинуть Киев

Екатерина Синько рассказывает о жизни своей семьи в новом доме на ютуб-канале Synko Family.

По словам женщины, решение о переезде было вполне сознательным. Семья выбрала старый дом с печным отоплением, без водоснабжения и современных условий, отказавшись от городского образа жизни. Главной целью было создание более автономного быта и собственного хозяйства. За дом заплатили 2 000 долларов.

Для нас это не романтизм и не какая-то составляющая жизни, когда мы идеализируем жизнь в деревне. Для нас это возможность построить автономную независимую жизнь с независимым электричеством, водоснабжением и со всеми удобствами,

– объясняет Екатерина.

Параллельно семья развивает небольшую ферму, занимается виноградарством и производством крафтовой продукции. На территории появились ягодники, огородные культуры, компостные зоны и экспериментальные грядки.

Что изменилось на участке за два года

По словам владелицы, после переезда территория была полностью заросла высокой травой. Сегодня на участке растут ромашка, ежевика, клубника, кукуруза, капуста, горох, свекла, морковь, зелень и другие культуры.

Часть огорода хозяева обустроили по принципу высоких грядок. Также они активно используют сидераты, компост и органические методы ухода за растениями, стараясь минимизировать использование химических препаратов.

Отдельное внимание уделяют кукурузе, которую раньше не удавалось вырастить.

В то же время владельцы признают, что работа на участке не обходится без трудностей. В этом сезоне неожиданно сломалась газонокосилка, поэтому часть территории приходится расчищать вручную.

Виноградник планируют увеличить еще на 200 кустов

Одним из главных проектов семьи остается виноградник. Часть саженцев уже пережила зиму и начала формировать новые лозы после весенних морозов.

Сейчас на участке растут различные сорта винограда, а хозяева называют молодые растения своим "виноградным детским садом". Семья планирует высадить еще более 200 новых кустов на другой территории.

Несмотря на постоянные трудности и эксперименты, владельцы говорят, что продолжают учиться работать с землей и постепенно создавать хозяйство, которое сможет обеспечивать семью собственной продукцией.

Другая украинка примерно 15 лет назад купила старый дом в одном из сел Одесской области всего за 1 500 долларов. За это время старый столетний дом полностью реконструировали: достроили новую часть, перекрыли крышу и обустроили вокруг атмосферный сад.

Особое внимание хозяева уделили двору. Пространство оформляли с вдохновением от японских садов, а на участке появились пруд, зеленые зоны для отдыха и беседка с видом на восток и закат. В доме обустроили две отдельные жилые зоны с кухнями, спальнями и санузлами. В интерьере соединили реставрированную мебель, предметы ручной работы и аутентичные элементы, в частности старый улей, оставшийся от предыдущих хозяев.