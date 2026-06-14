Почему дом сделали таким маленьким

О своем доме женщина рассказывает на YouTube-канале Maruta Joy.

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Владелица рассказала, что специально хотела сделать дом как можно более компактным. По ее словам, на это повлияли сразу несколько причин: ограниченный бюджет, стремление быстро прогревать помещение зимой и любовь к минималистичному образу жизни.

Я хотела сделать его как можно меньше, прежде всего, потому что у меня был ограниченный бюджет на время строительства этого дома,

– пояснила хозяйка.

Также женщина вспомнила, что несколько лет назад побывала в Японии, где ее поразило, насколько комфортными и практичными могут быть маленькие дома. Во время проектирования она заранее продумала размеры всей мебели до сантиметра, чтобы максимально эффективно использовать пространство.

В доме есть терраса, кухня-гостиная и спальня

Площадь самого домика составляет 35 квадратных метров, однако еще 8 квадратов занимает просторная терраса под крышей. Именно там хозяйка проводит много времени – завтракает, ужинает и прячется от летней жары или дождей.

Сразу у входа расположена кухня-гостиная площадью 20 квадратных метров. Чтобы визуально увеличить пространство, в комнате сделали много окон с видом на сад и сосновый лес.

В центре помещения установили небольшую топку, которая отапливает весь дом. По словам хозяйки, даже самая маленькая модель прекрасно справляется со своей задачей.

"Тепла от топки мне здесь вполне хватает", – поделилась она.

Кухню сначала планировали меньше, однако мебельщик предложил использовать остаток столешницы нестандартного размера. В результате удалось сделать более длинную рабочую поверхность и сохранить комфортное пространство.

Спальню временно превратили в офис

Спальня занимает 10 квадратных метров. Изначально там планировали установить большой шкаф, однако сейчас нишу переоборудовали под домашний офис.

Хозяйка призналась, что вещей у нее немного, зато для работы нужен большой стол. В комнате также есть дополнительная батарея, хотя включать ее еще ни разу не приходилось.

Самой большой проблемой хозяйка называет не холод, а летнюю жару. Говорит, что во время отключений электроэнергии в прошлом году в домике было очень трудно находиться без кондиционера.

Обзор дома: смотрите видео

Ванная комната получилась "как в роскошных имениях"

Отдельно женщина показала ванную комнату площадью 5 квадратных метров. Именно с ее обустройством возникло больше всего трудностей из-за нестандартной конфигурации помещения.

Впрочем, результат хозяйке очень понравился. Душевая кабина получилась большой – примерно 1,5 метра в ширину. Воду в дом подают из скважины глубиной 40 метров.

Больше всего времени хозяйка проводит в саду

По словам женщины, большую часть времени она проводит не в доме, а на улице – в саду, на огороде или на велосипеде. В последние годы она все больше увлекается цветами и природными садами с минимальным уходом.

Хозяйка говорит, что любит наблюдать за птицами, пчелами и другими обитателями сада, поэтому ей никогда не бывает скучно.

Отдельно она рассказала и об интернете в отдаленном хуторе. Еще 5 лет назад провайдер не хотел проводить туда оптоволокно, однако соседям удалось найти 7 желающих подключиться, после чего на хуторе появились "все блага цивилизации".

Как семья преобразила старый дом за два года

Два года назад семья переехала из Киева в старый сельский дом без современных удобств и начала обустраивать там автономную жизнь. За это время заброшенный участок постепенно превратился в огород, сад, ягодники и небольшой виноградник.

Хозяева рассказывают, что сознательно отказались от городского образа жизни, чтобы создать независимый быт с собственным хозяйством, водой и электричеством. Сейчас семья выращивает овощи, ягоды и виноград, использует органические методы ухода за растениями и планирует высадить еще более 200 кустов винограда.