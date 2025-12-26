Что предлагают покупателям?

На продажу за 475 тысяч фунтов стерлингов выставили старый дом в деревне Мортимер-Коммон в графстве Беркшир, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Когда-то это был полноценный жилой коттедж с четырьмя спальнями, кухней, столовой, гостиной и двойным гаражом. Сейчас от здания остались только внешние стены и фрагменты конструкций.

Крыша полностью отсутствует. Второй этаж частично обвалился. Вокруг обломки кирпича и строительных материалов. В самом объявлении указано, что заходить внутрь запрещено из-за угрозы обвала. Покупателям предлагают осматривать объект только снаружи.

Дом, который предлагают за 600 тысяч / Фото Daily Mail

Почему дом стоит так дорого?

Стоимость объекта составляет 475 тысяч фунтов стерлингов – это около 600 тысяч долларов. Для многих такая цена выглядит абсурдной, ведь фактически продается руина. Риелторы объясняют стоимость не состоянием здания, а земельным участком.

Именно локацию продавцы называют главным преимуществом. Дом расположен в привлекательном районе. Рядом есть школа, магазин, паб, церковь и железнодорожная станция. По их словам, участок подходит для создания нового жилья или масштабной реконструкции.

Какое состояние здания сейчас?

Фотографии из объявления показывают критический уровень износа. Перекрытия между этажами разрушены. Оконные проемы пустые. Часть стен имеет трещины. Территория вокруг дома очень запущена.

Состояние дома извне / Фото Daily Mail

Ремонт в классическом понимании здесь невозможен. Будущему владельцу придется или полностью демонтировать остатки дома, или проводить сложные строительные работы с усилением конструкций. Все это требует значительных затрат и согласований с местными властями.

Как на объявление отреагировали в сети?

Пользователи Reddit активно обсуждают это предложение. В комментариях люди иронизируют над отсутствием крыши и шутят о “открытом пространстве”. Некоторые пишут, что за такие деньги ожидали увидеть жилье, а не опасные остатки дома.

Можно ли называть это спальней, если там нет крыши?

– отметил один из пользователей.

Нужно лишь немного краски и несколько стен,

– пошутил другой пользователь

Часть комментаторов обращает внимание на общую ситуацию на британском рынке. Они отмечают, что цены на землю выросли настолько, что даже аварийные объекты продают как инвестицию.

