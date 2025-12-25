Как упростили правила покупки жилья?
Ситуация с недвижимостью в Пекине и в целом в Китае остается сложной, пишет 24 Канал со ссылкой на Investing.com.
Поэтому чтобы улучшить ситуацию, решили ввести такие изменения:
- Неместные жители теперь могут покупать жилье в столице, если они последовательно платили налог на прибыль в городе в течение не менее одного года, по сравнению с двумя годами ранее.
- Семьям с более чем одним ребенком также будет разрешено приобрести дополнительное жилье в центре Пекина.
- Покупатели второго жилья, которые пользуются кредитами от китайского фонда жилищного обеспечения, теперь столкнутся с требованием по минимальному первоначальному взносу в размере 25%, по сравнению с 30%.
В целом цены на новое жилье в Пекине в течение последнего квартала падали ежемесячно, что усиливает давление на местные власти, чтобы она приняла больше мер для поддержки рынка.
В декабре китайские чиновники пообещали активизировать усилия по стабилизации рынка недвижимости в 2026 году и внедрить стратегии, ориентированные на конкретные города, для оптимизации предложения и сокращения запасов.
Что стоит знать о покупке жилья в Украине и мире?
Средняя стоимость жилья в Испании в конце 2025 года составляет 2 500 евро за квадратный метр с ростом более чем на 15% в год. Мадрид и Барселона остаются самыми дорогими городами с ценами около 3 800 и 3 700 евро за квадратный метр соответственно.
В 2026 году снижение цен на жилье в Украине не прогнозируется, из-за ограниченного предложения и роста спроса, особенно на квартиры с автономным отоплением и резервным питанием. Государственные программы, такие как "еОселя" и жилищные ваучеры для военных и переселенцев, будут оставаться ключевыми драйверами спроса.
В Турции установлен новый рекорд продаж недвижимости, ранее украинцы были одними из тех, кто больше всего среди иностранцев приобрел жилья в этой стране. Цены на жилье там растут номинально, но учитывая инфляцию, реальная стоимость снижается.