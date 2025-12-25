Как упростили правила покупки жилья?

Ситуация с недвижимостью в Пекине и в целом в Китае остается сложной, пишет 24 Канал со ссылкой на Investing.com.

Поэтому чтобы улучшить ситуацию, решили ввести такие изменения:

Неместные жители теперь могут покупать жилье в столице, если они последовательно платили налог на прибыль в городе в течение не менее одного года, по сравнению с двумя годами ранее.

Семьям с более чем одним ребенком также будет разрешено приобрести дополнительное жилье в центре Пекина.

Покупатели второго жилья, которые пользуются кредитами от китайского фонда жилищного обеспечения, теперь столкнутся с требованием по минимальному первоначальному взносу в размере 25%, по сравнению с 30%.

В целом цены на новое жилье в Пекине в течение последнего квартала падали ежемесячно, что усиливает давление на местные власти, чтобы она приняла больше мер для поддержки рынка.

В декабре китайские чиновники пообещали активизировать усилия по стабилизации рынка недвижимости в 2026 году и внедрить стратегии, ориентированные на конкретные города, для оптимизации предложения и сокращения запасов.

