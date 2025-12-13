Какие рекордные показатели зафиксировали в Турции?

На рынке недвижимости Турции бум, ведь в период с января по ноябрь 2025 года было продано жилых объектов на уровне почти 2,87 миллиона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Hurryiet Daily News.

Согласно этим данным Главного управления земельного кадастра и регистрации недвижимости Турции, это самый высокий показатель за всю историю.

В целом объем сделок по продаже вырос на 7,6% в годовом измерении, а данные за ноябрь свидетельствуют, что в стране было продано 273 объекта, что на 8,6% больше, чем в прошлом году.

Интересно, что больше всего за последние 11 месяцев в отделениях кадастра было оформлено таких транзакций, как:

на операции купли-продажи – около 2,9 миллиона,

на ипотечные сделки – более 1,2 миллиона,

на передачу прав собственности – 446 тысяч.

Заметьте! Предыдущий рекорд по продаже недвижимости составлял 2,82 миллиона объектов. Этот показатель был за аналогичный период 2022 года.

Что с ценой на жилье?

Цены на турецком рынке недвижимости демонстрируют колебания: если в сентябре этого года стоимость выросла более чем на 32% в номинальном измерении, то учитывая инфляцию, они наоборот упали на 0,8%, что означает реальное снижение стоимости жилья 20 месяц подряд, пишут в турецком издание Daily Sabah.

Как объясняется, это происходит на фоне жестокой кредитной политики Турции, где ставки довольно высокие для сдерживания инфляции в стране. Кроме того, увеличивается государственное предложение жилья, что сдерживает рост цен.

Дело в том, что инфляция в Турции достигла выше показателя, который ожидался – 33,3%. Центробанк страны соответственно замедлил темпы сокращения ставок.

Поэтому реальные цены на жилье продолжают корректироваться, и, несмотря на высокий спрос, медленный рост предложения жилья вместе с высокими затратами на займы сдерживают дальнейшее подорожание.

Какова стоимость квартиры?