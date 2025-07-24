Такие данные обнародовал Статистический институт Турции. Детали рассказывает 24 Канал.

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Какую позицию в рейтинге иностранных инвесторов в жилье занимают украинцы?

Украинцы активно покупают недвижимость за рубежом. В частности, граждане Украины купили больше всего квартир в Польше среди иностранцев по итогам 2024 года.

Теперь стало известно, что в июне 2025 года украинцы заключили 111 сделок купли-продажи недвижимости в Турции – это почти втрое больше, чем покупатели из США. Граждане Украины занимают второе место среди иностранных покупателей. Впереди только россияне, которые традиционно лидируют (приобрели 326 объектов). Несмотря на то, что общее количество сделок с гражданами государства-агрессора снижается по сравнению с 2022 – 2023 годами, они остаются самыми активными инвесторами из-за изоляции России и волны релокации.

На третьем месте оказались граждане Ирана (109 объектов), за ними – Ирак (97), Германия (95), Азербайджан (71), Казахстан (66), Китай (54), США (41) и Палестина (40).



Продажа жилья иностранцам в Турции / Инфографика Статистического института Турции

Почему украинцы выбирают Турцию?

Эксперты указывают на несколько ключевых причин такого спроса:

безвизовый режим;

привлекательные цены на жилье в Анталии, Алании, Мерсине;

интерес к недвижимости как к надежному активу во время войны;

возможность получать арендный доход в валюте, особенно в пик туристического сезона.

Что прогнозируют дальше?

Аналитики ожидают, что украинцы и в дальнейшем будут активно инвестировать в турецкий рынок. Особенно учитывая геополитическую ситуацию, Турция остается одним из самых популярных направлений для покупки жилья среди жителей постсоветского пространства.