Действительно ли приватизация квартиры в 2025 году бесплатная?

Бесплатная приватизация возможна только в пределах определенной нормы площади, пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

Важно! Если фактическая площадь квартиры не превышает норму – 21 квадратный метр на каждого человека и дополнительные 10 квадратных метров на семью, то никаких доплат за квадратные метры нет.

Когда жилье больше этих параметров, может начисляться доплата. Ее размер зависит от оценки жилого фонда и города, поэтому цена приватизации в 2025 году отличается в разных регионах.

Какие расходы входят в стоимость приватизации жилья?

Процедура предусматривает ряд платежей, независимо от того, подпадает ли квартира под норму бесплатной приватизации. При оформлении собственности обычно платят:

сбор за государственную регистрацию права – 300 гривен;

изготовление или обновление технического паспорта от 2 000 до 4 500 гривен в зависимости от площади жилья;

отдельные выписки и справки;

нотариальные действия, если они необходимы, обычно от 1 000 до 2 000 гривен.

Сколько стоит приватизация квартиры в 2025 году?

В простых случаях, когда документы в порядке и площадь жилья не превышает нормативную, приватизация обычно стоит от 3 000 до 5 000 гривен.

Когда надо обновлять технический паспорт, оформлять дополнительные справки или совершать сложные нотариальные действия, стоимость может составлять от 6 000 до 8 000 гривен.

Если квартира имеет большую площадь или отсутствуют необходимые документы, цена приватизации возрастает. В случае обращения к юристам или компаний, которые сопровождают процедуру "под ключ", услуги стартуют от 12 000 гривен и могут быть значительно выше.

Почему могут отказать в приватизации?

У Дії отмечают, что в некоторых случаях приватизация невозможна, поэтому могут отказать в предоставлении этой услуги. Обжаловать решение можно через административный суд.

Квартиру приватизировать нельзя, если:

На квартиру наложен арест. Подано заявление с ошибками, нарушением сроков. Подано не полный перечень документов. Квартира, которая имеет статус музея, находится на территории ботанического сада. Отсутствуют документы в Едином государственном реестре о владельце коммунальной квартиры. Право на приватизацию уже использовано.

Сколько стоит приватизировать дом в 2025 году?