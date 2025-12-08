Действительно ли приватизация квартиры в 2025 году бесплатная?
Бесплатная приватизация возможна только в пределах определенной нормы площади, пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.
Важно! Если фактическая площадь квартиры не превышает норму – 21 квадратный метр на каждого человека и дополнительные 10 квадратных метров на семью, то никаких доплат за квадратные метры нет.
Когда жилье больше этих параметров, может начисляться доплата. Ее размер зависит от оценки жилого фонда и города, поэтому цена приватизации в 2025 году отличается в разных регионах.
Какие расходы входят в стоимость приватизации жилья?
Процедура предусматривает ряд платежей, независимо от того, подпадает ли квартира под норму бесплатной приватизации. При оформлении собственности обычно платят:
- сбор за государственную регистрацию права – 300 гривен;
- изготовление или обновление технического паспорта от 2 000 до 4 500 гривен в зависимости от площади жилья;
- отдельные выписки и справки;
- нотариальные действия, если они необходимы, обычно от 1 000 до 2 000 гривен.
Сколько стоит приватизация квартиры в 2025 году?
В простых случаях, когда документы в порядке и площадь жилья не превышает нормативную, приватизация обычно стоит от 3 000 до 5 000 гривен.
Когда надо обновлять технический паспорт, оформлять дополнительные справки или совершать сложные нотариальные действия, стоимость может составлять от 6 000 до 8 000 гривен.
Если квартира имеет большую площадь или отсутствуют необходимые документы, цена приватизации возрастает. В случае обращения к юристам или компаний, которые сопровождают процедуру "под ключ", услуги стартуют от 12 000 гривен и могут быть значительно выше.
Почему могут отказать в приватизации?
У Дії отмечают, что в некоторых случаях приватизация невозможна, поэтому могут отказать в предоставлении этой услуги. Обжаловать решение можно через административный суд.
Квартиру приватизировать нельзя, если:
- На квартиру наложен арест.
- Подано заявление с ошибками, нарушением сроков.
- Подано не полный перечень документов.
- Квартира, которая имеет статус музея, находится на территории ботанического сада.
- Отсутствуют документы в Едином государственном реестре о владельце коммунальной квартиры.
- Право на приватизацию уже использовано.
Сколько стоит приватизировать дом в 2025 году?
В 2025 году стоимость приватизации дома в селе в Украине составляет от 7 000 до 20 000 гривен, в зависимости от региона, состояния документов и местных тарифов.
Приватизация предусматривает сбор документов, подачи заявления в местные органы, согласования, изготовления технической документации и регистрацию права собственности, что длится от одного до трех месяцев.