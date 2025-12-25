Як спростили правила купівлі житла?

Ситуація з нерухомістю в Пекіні та загалом у Китаї залишається складною, пише 24 Канал з посиланням на Investing.com.

Тому аби покращити ситуацію, вирішили ввести такі зміни:

Немісцеві жителі тепер можуть купувати житло в столиці, якщо вони послідовно сплачували податок на прибуток у місті протягом щонайменше одного року, порівняно з двома роками раніше.

Сім'ям з більш ніж однією дитиною також буде дозволено придбати додаткове житло в центрі Пекіна.

Покупці другого житла, які користуються кредитами від китайського фонду житлового забезпечення, тепер зіткнуться з вимогою щодо мінімального початкового внеску у розмірі 25%, порівняно з 30%.

Загалом ціни на нове житло в Пекіні протягом останнього кварталу падали щомісяця, що посилює тиск на місцеву владу, щоб вона вжила більше заходів для підтримки ринку.

У грудні китайські чиновники пообіцяли активізувати зусилля щодо стабілізації ринку нерухомості у 2026 році та впровадити стратегії, орієнтовані на конкретні міста, для оптимізації пропозиції та скорочення запасів.

