Як спростили правила купівлі житла?
Ситуація з нерухомістю в Пекіні та загалом у Китаї залишається складною, пише 24 Канал з посиланням на Investing.com.
Дивіться також Дефіцит квартир у 2026 році: чому ціни на нерухомість злетять і чи варто купувати зараз
Тому аби покращити ситуацію, вирішили ввести такі зміни:
- Немісцеві жителі тепер можуть купувати житло в столиці, якщо вони послідовно сплачували податок на прибуток у місті протягом щонайменше одного року, порівняно з двома роками раніше.
- Сім'ям з більш ніж однією дитиною також буде дозволено придбати додаткове житло в центрі Пекіна.
- Покупці другого житла, які користуються кредитами від китайського фонду житлового забезпечення, тепер зіткнуться з вимогою щодо мінімального початкового внеску у розмірі 25%, порівняно з 30%.
Загалом ціни на нове житло в Пекіні протягом останнього кварталу падали щомісяця, що посилює тиск на місцеву владу, щоб вона вжила більше заходів для підтримки ринку.
У грудні китайські чиновники пообіцяли активізувати зусилля щодо стабілізації ринку нерухомості у 2026 році та впровадити стратегії, орієнтовані на конкретні міста, для оптимізації пропозиції та скорочення запасів.
Що варто знати про купівлю житла в Україні та світі?
Середня вартість житла в Іспанії наприкінці 2025 року складає 2 500 євро за квадратний метр з ростом більш ніж на 15% за рік. Мадрид і Барселона залишаються найдорожчими містами з цінами близько 3 800 і 3 700 євро за квадратний метр відповідно.
У 2026 році зниження цін на житло в Україні не прогнозується, через обмежену пропозицію і зростання попиту, особливо на квартири з автономним опаленням та резервним живленням. Державні програми, такі як "єОселя" та житлові ваучери для військових і переселенців, залишатимуться ключовими драйверами попиту.
У Туреччині встановлено новий рекорд продажів нерухомості, раніше українці були одними із тих, хто найбільше серед іноземців придбав житла в цій країні. Ціни на житло там зростають номінально, але враховуючи інфляцію, реальна вартість знижується.