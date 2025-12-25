Яка середня вартість квартири в Іспанії?

Наприкінці 2025 року середня вартість житла в Іспанії становить 2 500 євро за квадратний метр, пише 24 Канал з посиланням на Idealista News.

За рік ціни зросли більш ніж на 15%, що стало одним із найвищих показників за останні роки. Аналітики ринку зазначають, що подорожчання спостерігається як на первинному, так і на вторинному ринку, а зниження цін у найближчій перспективі не прогнозується.

Як змінюються ціни залежно від міста?

Мадрид залишається одним із найдорожчих міст країни. Середня ціна квадратного метра становить 3 800 євро , а в центральних районах і сучасних житлових комплексах показники можуть бути значно вищими. Високі ціни пояснюють стабільним попитом і браком нових проєктів у межах міста.

Барселона також входить до числа лідерів за вартістю нерухомості. Середня ціна житла тут становить близько 3 700 євро за квадратний метр. Попит підтримують туристична привабливість, близькість до моря та обмеження на нове будівництво.

Валенсія виглядає доступнішою альтернативою для покупців. Середня вартість житла коливається в межах 2 000-2 500 євро за квадратний метр. Місто приваблює як тих, хто планує переїзд, так і інвесторів, які шукають нижчий поріг входу на ринок.

Канарські острови демонструють окрему динаміку. Ціни тут залежать від конкретного острова, але в середньому вони перевищують 5 000 євро за квадратний метр. Попит формують туристи та іноземці, які купують житло для сезонного проживання або комерційного використання.

Чому житло в Іспанії дорожчає?

Основними чинниками зростання цін залишаються обмежена пропозиція, активний інтерес з боку іноземних покупців та високий попит у великих містах і курортних регіонах, пише Spanish Settler. Додатково на ринок впливають економічна стабільність і привабливість Іспанії для переїзду та інвестицій.

Експерти очікують, що у 2026 році ціни на житло продовжать зростати, хоча темпи можуть стати помірнішими. Попри подорожчання, іспанська нерухомість усе ще вважається доступнішою порівняно з багатьма країнами Західної Європи, що зберігає інтерес до ринку.

Яка вартість оренди в Іспанії?