Що відомо про штраф від іспанської влади для Airbnb?

Іспанською владою було виявлено порушення у 65 122 оголошеннях на Airbnb, повідомляє 24 Канал з посиланням на Majorca Daily Bulletin.

Міністерство соціальних прав, у справах споживачів та Порядку денного на період до 2030 року оштрафувало онлайн-платформу з оренди туристичного житла Airbnb на 64 мільйони євро, серед іншого, за публікацію реклами неліцензованого житла,

– повідомляє видання.

Зверніть увагу! Це рішення є остаточним.

Цей штраф було виписано тому, що туристичне житло публікувалось на платформі:

без зазначення реєстраційного номера;

чи з використанням неправдивих номерів ліцензій;

а також через те, що в оголошенні був відсутній правовий статус власників житла.

Такий штраф виник невипадково. Сума 64 055 311 євро – це шестикратний розмір від незаконного прибутку, який, за оцінками влади, отримала платформа Airbnb.

Щобільше іспанська влада зобов'язала сервіс видалити 65 000 оголошень. Адже вони порушували існуючі правила, повідомляє Reuters.

Що ще важливо знати про ситуацію з Airbnb зараз?