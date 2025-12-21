Что известно о штрафе от испанских властей для Airbnb?

Испанскими властями были выявлены нарушения в 65 122 объявлениях на Airbnb, сообщает 24 Канал со ссылкой на Majorca Daily Bulletin.

Читайте также Что известно о недвижимости 3 самых богатых людей мира: сколько стоит и как выглядит

Министерство социальных прав, по делам потребителей и Повестки дня на период до 2030 года оштрафовало онлайн-платформу по аренде туристического жилья Airbnb на 64 миллиона евро, среди прочего, за публикацию рекламы нелицензированного жилья,

– сообщает издание.

Обратите внимание! Это решение является окончательным.

Этот штраф был выписан потому, что туристическое жилье публиковалось на платформе:

без указания регистрационного номера;

или с использованием ложных номеров лицензий;

а также потому, что в объявлении отсутствовал правовой статус владельцев жилья.

Такой штраф возник неслучайно. Сумма 64 055 311 евро – это шестикратный размер от незаконной прибыли, который, по оценкам властей, получила платформа Airbnb.

Более того испанские власти обязали сервис удалить 65 000 объявлений. Ведь они нарушали существующие правила, сообщает Reuters.

Что еще важно знать о ситуации с Airbnb сейчас?