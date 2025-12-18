Скільки коштує оренда в найбільших містах Іспанії?

Найдорожчим на ринку оренди традиційно залишається Мадрид, пише 24 Канал з посиланням на Numbeo.

Середня вартість однокімнатної квартири в центрі столиці сягає 1 200-1 400 євро на місяць, тоді як на околицях ціни знижуються до 850-1 000 євро. Двокімнатне житло в центральних районах часто коштує понад 1 800 євро.

Барселона демонструє схожу динаміку. Оренда однокімнатної квартири в центрі міста коливається в межах 1 100-1 350 євро, за межами центру – близько 900-1 050 євро на місяць. Високий попит туристів створює постійний дефіцит доступного житла.

Які ціни на оренду в інших регіонах Іспанії?

У Валенсії однокімнатна квартира в центрі коштує приблизно 850-1 000 євро, на околицях – близько 700 євро.

Севілья та Малага також вважаються більш доступними – тут ціни стартують від 600-700 євро за житло поза центром і 900-1 100 євро в центральних районах.

Зверніть увагу! Прибережні міста зазвичай мають сезонні коливання. Влітку орендні ставки можуть зростати на 15-30%, особливо в туристичних районах Андалусії та Каталонії.

Де в Іспанії орендувати найдешевше?

Найдоступніші варіанти оренди зосереджені у внутрішніх регіонах – Естремадурі, Кастилії-Ла-Манчі, Мурсії. Тут однокімнатну квартиру можна знайти за 450-600 євро на місяць, а інколи й дешевше. Проте вибір житла обмежений, а ринок менш динамічний.

Які особливості оренди важливі для українців?

В Іспанії орендодавці часто вимагають значний пакет документів, пише Idealista News. Зазвичай це підтвердження доходів, робочий контракт або довідка з банку. Без стабільного доходу знайти житло майже неможливо, особливо у великих містах.

Важливо! Поширеною практикою є сплата депозиту в розмірі одного-двох місяців оренди, а також оплата першого місяця наперед. Деякі власники додатково просять гарантійний платіж або послуги агента, що збільшує стартові витрати.

На що ще звернути увагу при підписанні договору?

Договір оренди зазвичай укладають мінімум на один рік. Важливо уважно перевіряти умови дострокового розірвання, оплату комунальних послуг і відповідальність за дрібні ремонти. У популярних містах житло часто здають без меблів, що також впливає на бюджет.

Окрему увагу варто приділяти району. Якщо для вас має значення транспортна розв'язка, наявність супермаркетів і рівень шуму. Подібні фактори можуть суттєво вплинути на вартість оренди.

Як дешево орендувати житло в Іспанії?