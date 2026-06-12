Як зміниться розрахунок вартості будівництва за публічні кошти?

Як повідомило Міністерство розвитку громад та територій, нові правила стосуються об'єктів, які реалізують за публічні кошти або за кредити, надані під державні гарантії.

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Постанова передбачила ринковий підхід до формування зарплат у таких проєктах. За основу для розрахунків братимуть фактичну середню зарплату у будівельній галузі конкретного регіону за даними Держстату за попередній рік. До цієї суми застосовуватимуть коефіцієнт, який уряд визначатиме щороку.

У 2026 році коефіцієнт залежатиме від рівня зарплат у регіоні:

Якщо середня зарплата у будівництві нижча за 13 тисяч гривень, застосовуватимуть коефіцієнт 3.

Для регіонів із зарплатою від 13 до 30 тисяч гривень коефіцієнт становитиме 2.

Якщо зарплата перевищує 30 тисяч гривень, коефіцієнт буде 1,5.

Мінрозвитку наказом закріпило ці зміни у кошторисних нормах України у будівництві.

Також оновили порядок розрахунків за виконані роботи. Раніше в актах враховували лише кошторисну зарплату. Тепер замовник і підрядник зможуть звіряти її з фактично виплаченою зарплатою працівників, які працювали на об'єкті. Цей механізм закріпили у формах актів приймання виконаних будівельних робіт і довідці про фактичний рівень виплаченої зарплати будівельникам.

Окрема зміна стосується ризиків у будівельних проєктах. До витрат на їх покриття тепер можна включати страхування. Підрядники зможуть враховувати такі витрати у договірній ціні, якщо матимуть комерційні пропозиції страхових компаній і розрахунок ресурсів, які планують залучити до робіт. Такий механізм має додатково захистити учасників будівельного процесу під час воєнного стану, коли ризики реалізації проєктів залишаються високими.

Як нові показники вартості будівництва вплинуть на відбудову та житлові програми?

Показники опосередкованої вартості будівництва житла Мінрозвитку переглядає щоквартально, розповіла в коментарі 24 Каналу заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

Саме на них орієнтується держава під час розрахунку підтримки у житловій сфері – від обсягів фінансування окремих програм до розміру пільгових кредитів і компенсацій для громадян.

За словами заступниці міністра розвитку, собівартість соціального житла визначають на основі реальних даних про вартість будівництва в кожному регіоні. Для цього використовують інформацію, яку надають громади.