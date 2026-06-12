Как изменится расчет стоимости строительства за счет государственных средств?

Как сообщило Министерство развития общин и территорий, новые правила касаются объектов, которые реализуются за счет государственных средств или за счет кредитов, предоставленных под государственные гарантии.

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Постановление предусматривает рыночный подход к формированию зарплат в таких проектах. За основу для расчетов будет браться фактическая средняя зарплата в строительной отрасли конкретного региона по данным Госстата за предыдущий год. К этой сумме будет применяться коэффициент, который правительство будет определять ежегодно.

В 2026 году коэффициент будет зависеть от уровня зарплат в регионе:

Если средняя зарплата в строительстве ниже 13 тысяч гривен, будет применяться коэффициент 3.

Для регионов с зарплатой от 13 до 30 тысяч гривен коэффициент составит 2.

Если зарплата превышает 30 тысяч гривен, коэффициент будет 1,5.

Минразвития приказом закрепило эти изменения в сметных нормах Украины в строительстве.

Также обновили порядок расчетов за выполненные работы. Ранее в актах учитывали только сметную зарплату. Теперь заказчик и подрядчик смогут сверять ее с фактически выплаченной зарплатой работников, которые работали на объекте. Этот механизм закрепили в формах актов приемки выполненных строительных работ и справке о фактическом уровне выплаченной зарплаты строителям.

Отдельное изменение касается рисков в строительных проектах. В расходы на их покрытие теперь можно включать страхование. Подрядчики смогут учитывать такие расходы в договорной цене, если будут иметь коммерческие предложения страховых компаний и расчет ресурсов, которые планируют привлечь к работам. Такой механизм должен дополнительно защитить участников строительного процесса во время военного положения, когда риски реализации проектов остаются высокими.

Как новые показатели стоимости строительства повлияют на восстановление и жилищные программы?

Показатели опосредованной стоимости строительства жилья Минразвития пересматривает ежеквартально, рассказала в комментарии 24 Каналу заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

Именно на них ориентируется государство при расчете поддержки в жилищной сфере – от объемов финансирования отдельных программ до размера льготных кредитов и компенсаций для граждан.

По словам заместителя министра развития, себестоимость социального жилья определяют на основе реальных данных о стоимости строительства в каждом регионе. Для этого используют информацию, которую предоставляют общины.