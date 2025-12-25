Какова средняя стоимость квартиры в Испании?

В конце 2025 года средняя стоимость жилья в Испании составляет 2 500 евро за квадратный метр, пишет 24 Канал со ссылкой на Idealista News.

За год цены выросли более чем на 15%, что стало одним из самых высоких показателей за последние годы. Аналитики рынка отмечают, что подорожание наблюдается как на первичном, так и на вторичном рынке, а снижение цен в ближайшей перспективе не прогнозируется.

Как меняются цены в зависимости от города?

Мадрид остается одним из самых дорогих городов страны. Средняя цена квадратного метра составляет 3 800 евро , а в центральных районах и современных жилых комплексах показатели могут быть значительно выше. Высокие цены объясняют стабильным спросом и нехваткой новых проектов в черте города.

Почему жилье в Испании дорожает?

Основными факторами роста цен остаются ограниченное предложение, активный интерес со стороны иностранных покупателей и высокий спрос в крупных городах и курортных регионах, пишет Spanish Settler. Дополнительно на рынок влияют экономическая стабильность и привлекательность Испании для переезда и инвестиций.

Эксперты ожидают, что в 2026 году цены на жилье продолжат расти, хотя темпы могут стать более умеренными. Несмотря на подорожание, испанская недвижимость все еще считается более доступной по сравнению со многими странами Западной Европы, что сохраняет интерес к рынку.

Какова стоимость аренды в Испании?