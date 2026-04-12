Почему она выбрала дом без удобств?

Украинка Лиза решила купить дом в селе, чтобы иметь собственный "тихий тыл" во времена нестабильности. Об этом она рассказала на ютуб-канале Иванки Дячук. Она признается: это была не столько о недвижимости, сколько о внутренней потребности создать "свое место силы".

Дом расположен в Черкасской области, селе Млиев. Когда женщина впервые зашла в дом и увидела там печь, то поняла, что это то, что она искала.

В доме не было газа, воды, канализации, а электричество пришлось проводить заново, однако это не стало препятствием. Наоборот – именно такая чистая основа позволила создать пространство с нуля, в соответствии с собственными представлениями о комфорте и доме. Более того, владелица принципиально отказалась подводить газ, чтобы сохранить аутентичный образ жизни с печным отоплением.

Как удалось совместить аутентику и современность?

Во время ремонта хозяйка максимально сохранила атмосферу старого дома: светлые стены в стиле мазанки, винтажная мебель и вещи бывшей владелицы. Например, старые деревянные двери и стол остались в доме и были только отреставрированы, чтобы не потерять "душу" пространства.

В то же время пространство осовременили – в частности, бывшую кладовку превратили в ванную комнату с теплым полом и продуманным дизайном. В ванной даже использовали нестандартные решения – например, мозаику из разрезанной плитки и мебель из переработанного дерева. Детали интерьера женщина подбирала самостоятельно, вдохновляясь идеями из Pinterest. Часть вещей искала в антикварных магазинах, чтобы сохранить аутентичный стиль.

Чем этот дом особенный и почему все о нем говорят?

Главной изюминкой дома стала старая печь, которая выполняет сразу несколько функций: обогревает дом, подходит для приготовления пищи и даже служит местом для отдыха. Именно в ней хозяйка уже успела испечь первый кулич.

Кроме того, новая владелица сохранила связь с предыдущей хозяйкой – они сдружились и до сих пор общаются. Соседи также активно помогали в начале, а сам дом Лиза нашла случайно – благодаря разговору с местными жителями, а не через риелторов.

В соцсетях пользователи активно восхищаются этой историей, отмечая, что такой подход к жизни и восстановление старого жилья действительно вдохновляет.

Девелопер РІЕЛ продовжує реалізацію ЖК Brother у Дарницькому районі Києва в межах концепції Riel Family Style. Проєкт поєднує функціональні планування, безпечний внутрішній простір та автономні інженерні рішення для щоденного комфорту. Локація з активним попитом на оренду робить його привабливим як для проживання, так і для інвестування.

Сколько стоит восстановить такой дом в 2026 году?

Как объяснила 24 Каналу обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак, интерес к таким домам в Украине стремительно вырос – "минимум на 35% за последние два года", и это связано с запросом на безопасность и автономность.

По ее словам, базовый ремонт в 2026 году стоит примерно 200 – 400 долларов за квадратный метр, тогда как глубокая реконструкция может достигать 400 – 800 долларов.

То есть обновление небольшого дома на 50 квадратов может обойтись в 10 – 20 тысяч долларов, а капитальные работы – в 20 – 40 тысяч и более.

Кроме того, эксперт по недвижимости Ирина Луханина отмечает, что покупатели сейчас стали значительно более требовательными: дома без качественной инженерии или с плохой логистикой продаются дольше, тогда как готовые объекты находят владельцев быстрее.

Что известно о восстановлении старых домов в селах?

В Украине стремительно набирает популярность тренд на восстановление старых сельских домов – все больше людей делятся таким опытом в соцсетях. В частности, украинка Анна переехала из города, купила заброшенный дом и самостоятельно взялась за ремонт. В своих видео она показывает, как дом, который был почти непригодным для жизни, постепенно превращается в уютный дом.

Похожий путь выбрала и молодая пара из Киева. Они купиликупили старый дом примерно за 8,3 тысячи долларов и начали обустраивать его под себя. Сначала в доме не было базовых удобств, поэтому владельцы установили печь, сделали скважину и купили генератор. Переезд в село позволил им меньше зависеть от перебоев с электроэнергией и водой, которые иногда возникают в столице.