Изменятся ли цены на жилье в 2026 году?

Снижение цен на жилье в 2026 году не прогнозируется, пишет 24 Канал со ссылкой на OLX Недвижимость.

Смотрите также Дефицит квартир в 2026 году: почему цены на недвижимость взлетят и стоит ли покупать сейчас

При нынешних экономических условиях и условиях безопасности рынок будет сохранять текущую динамику, а рост спроса на фоне ограниченного предложения будет усиливать давление на стоимость квадратных метров. Наиболее популярными будут оставаться квартиры с автономным отоплением, резервным питанием и современными инженерными решениями.

Что будет происходить на вторичном рынке жилья?

На вторичном рынке в 2026 году возможно формирование дефицита предложения. Часть жилого фонда была разрушена, еще часть владельцев не готова продавать недвижимость в период неопределенности.

В то же время спрос будет сохраняться, а в отдельных сегментах может вырасти. Это будет создавать дополнительное ценовое давление, прежде всего на качественные квартиры в относительно безопасных регионах и домах с высоким уровнем автономности.

Почему первичный рынок не будет дешеветь?

На первичном рынке снижение цен в 2026 году также не ожидается. Основными факторами остаются ограниченное количество новых проектов, подорожание строительных материалов и дефицит рабочей силы.

Важно! Хотя по итогам 2025 года в Украине на 15% выросло количество новых застроек, такое восстановление зафиксировали только в западных и центральных регионах, что не сможет изменить тенденции по всей стране, отметил глава Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов.

Отдельную роль играет изменение поведения покупателей. Из-за высоких рисков граждане значительно реже готовы инвестировать в жилье на ранних этапах строительства и чаще выбирают объекты с высокой степенью готовности.

Какую роль будут играть государственные программы?

Одним из ключевых драйверов спроса в 2026 году будет оставаться программа "еОселя", прежде всего на первичном рынке. Дополнительную поддержку спроса могут обеспечивать жилищные ваучеры для военных и внутренне перемещенных лиц, что частично компенсирует снижение покупательной способности населения.

К слову, с 1 декабря в Украине начала работать программа жилищных ваучеров номиналом 2 миллиона гривен. Принять участие могут переселенцы, которые не имеют собственного жилья и не участвовали в программе "еВідновлення".

Чего ждать от рынка аренды в 2026 году?

Ситуация на рынке долгосрочной аренды напрямую будет зависеть от объема предложения. В случае его сокращения цены и в дальнейшем будут расти. Больше всего будут пользоваться спросом квартиры с автономным отоплением, резервным электропитанием и расположением как можно дальше от стратегических объектов.

Как будут меняться цены на дома?

В 2026 году будет сохраняться тенденция переезда из Киева и других крупных городов в пригород. Это связано с факторами безопасности и возможностью выбрать жилье с высоким уровнем автономности, в частности частные дома.

В сегменте коммерческой недвижимости наиболее перспективными будут оставаться крупные склады и логистические хабы из-за ограниченного предложения. В то же время на рынке аренды офисов ожидается дальнейшее снижение спроса, что может привести к коррекции цен.

Где цены на квартиры выросли больше всего в 2025 году?