Традиционные планетарные роверы, которые используют NASA, уже помогли получить детальные снимки и данные с Марса и Луны. Однако их работа остается медленной. Большинство таких аппаратов управляются дистанционно с Земли, а их конструкция ориентирована на безопасность и экономию энергии, что ограничивает скорость и площадь исследований. Об этом пишет Cnet.

Могут ли роботы работать без постоянного контроля людей?

Новое исследование с участием University of Basel, ETH Zurich и European Space Agency предлагает другой подход. Ученые проверили, как роботы с элементами автономности могут самостоятельно исследовать поверхность планет, принимая базовые решения без постоянных команд от людей.

Вместо того, чтобы двигаться к одной цели за раз под контролем операторов, полуавтономный робот способен сам выбирать маршрут между несколькими точками, собирать данные и передавать их на анализ. Такой подход позволяет существенно сократить время исследования и охватить большую территорию.

В рамках эксперимента исследователи использовали четвероногого робота с манипулятором. Он был оснащен камерой и спектрометром для определения состава материалов. Робот выполнял заранее заданные действия – передвижение, навигацию к точкам, развертывание инструментов и передачу данных – но без прямого управления в процессе.

Как пишет Tomorrows world today, тестирование проходило в лаборатории Marslabor в Швейцарии, где смоделированы условия других планет: каменистый рельеф и специальное освещение. Робот самостоятельно находил заданные объекты, например, определенные типы пород, использовал манипулятор для анализа и передавал результаты.

Сравнение показало заметную разницу в эффективности. Полуавтономные миссии с несколькими целями занимали от 12 до 23 минут, тогда как традиционный подход с ручным управлением требовал около 41 минуты для аналогичных задач.

Отдельное внимание исследователи уделили конструкции робота. В отличие от колесных роверов, четырехногая система может лучше преодолевать сложный рельеф. Это особенно важно для Луны, где ценные ресурсы могут находиться в труднодоступных местах, например, на крутых стенках кратеров.

Разработка подобных технологий продолжается и в NASA. В частности, агентство уже работает над автономными аппаратами для исследования и добычи ресурсов на Луне в рамках будущих миссий. Хотя миссия Artemis II не предусматривает использование ровера, такие решения могут стать основой для долговременного присутствия человека вне Земли.

Кроме того, искусственный интеллект уже применяется на практике. Например, во время работы марсохода Perseverance rover использовали модели Claude AI, которые помогли прокладывать маршрут и избегать препятствий. В рамках тестов аппарат смог преодолеть около 1,5 тысячи футов без проблем.

В итоге, полуавтономные роботы могут значительно изменить подход к исследованию космоса – сделав его более быстрым, эффективным и менее зависимым от постоянного контроля с Земли.