Традиційні планетарні ровери, які використовують NASA, уже допомогли отримати детальні знімки та дані з Марса і Місяця. Однак їхня робота залишається повільною. Більшість таких апаратів керуються дистанційно із Землі, а їхня конструкція орієнтована на безпеку та економію енергії, що обмежує швидкість і площу досліджень. Про це пише Cnet.

Чи можуть роботи працювати без постійного контролю людей?

Нове дослідження за участі University of Basel, ETH Zurich та European Space Agency пропонує інший підхід. Вчені перевірили, як роботи з елементами автономності можуть самостійно досліджувати поверхню планет, приймаючи базові рішення без постійних команд від людей.

Замість того, щоб рухатися до однієї цілі за раз під контролем операторів, напівавтономний робот здатен сам обирати маршрут між кількома точками, збирати дані та передавати їх на аналіз. Такий підхід дозволяє суттєво скоротити час дослідження і охопити більшу територію.

У рамках експерименту дослідники використали чотириногого робота з маніпулятором. Він був оснащений камерою та спектрометром для визначення складу матеріалів. Робот виконував заздалегідь задані дії – пересування, навігацію до точок, розгортання інструментів і передачу даних – але без прямого керування в процесі.

Як пише Tomorrows world today, тестування проходило в лабораторії Marslabor у Швейцарії, де змодельовано умови інших планет: кам’янистий рельєф і спеціальне освітлення. Робот самостійно знаходив задані об’єкти, наприклад, певні типи порід, використовував маніпулятор для аналізу і передавав результати.

Порівняння показало помітну різницю в ефективності. Напівавтономні місії з кількома цілями займали від 12 до 23 хвилин, тоді як традиційний підхід із ручним керуванням вимагав близько 41 хвилини для аналогічних завдань.

Окрему увагу дослідники приділили конструкції робота. На відміну від колісних ровері, чотиринога система може краще долати складний рельєф. Це особливо важливо для Місяця, де цінні ресурси можуть знаходитися у важкодоступних місцях, наприклад, на крутих стінках кратерів.

Розробка подібних технологій триває і в NASA. Зокрема, агентство вже працює над автономними апаратами для дослідження та видобутку ресурсів на Місяці в рамках майбутніх місій. Хоча місія Artemis II не передбачає використання ровера, такі рішення можуть стати основою для довготривалої присутності людини поза Землею.

Крім того, штучний інтелект уже застосовується на практиці. Наприклад, під час роботи марсохода Perseverance rover використовували моделі Claude AI, які допомогли прокладати маршрут і уникати перешкод. У межах тестів апарат зміг подолати близько 1,5 тисячі футів без проблем.

У підсумку, напівавтономні роботи можуть значно змінити підхід до дослідження космосу – зробивши його швидшим, ефективнішим і менш залежним від постійного контролю із Землі.