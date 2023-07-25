Деталі відкриття

Революційну знахідку виявили у системі PDS 70, яка розташована приблизно в 370 світлових роках від нас. Ця система вже була предметом інтересу через наявність екзопланет, в тому числі двох планет у придатній для життя зоні. Головна зоря належить до спектрального класу K, вона холодніша за наше Сонце, і її вік оцінюється приблизно в 5,7 мільйона років, що робить її відносно старою для зорі з протопланетним диском.

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Наявність протопланетного диска вказує на те, що в системі зараз відбувається процес формування планет. Близькість цих планет до зорі робить їх придатними для життя в зоні, де умови можуть дозволити існування рідкої води на їх поверхні – вирішального фактору у виникненні життя, яким ми його знаємо.

Що саме знайшли науковці

Спектрометри телескопа Джеймса Вебба виявили наявність великих гранул кам'янистого пилу у внутрішньому протопланетному диску, а також дивовижний рівень водяної пари. Це відкриття варте уваги, оскільки, згідно з сучасними моделями еволюції зірок і систем, інтенсивне ультрафіолетове випромінювання зірки повинно було б зруйнувати молекули води в безпосередній близькості від протопланетного диска. Однак у цій системі цього не сталося.

Наразі вчені досліджують два можливих пояснення присутності водяної пари в протопланетному диску. Одна гіпотеза припускає, що вода могла утворитися в результаті реакції між воднем і киснем. З іншого боку, можливо, що вода виникла із зовнішнього холодного диска у вигляді льоду і згодом перетворилася на пару, коли потрапила у внутрішню протопланетну область.

Виявлення водяної пари на відстані 160 мільйонів кілометрів від зірки є особливо інтригуючим, оскільки вона знаходиться за межами відстані Земля-Сонце (93 мільйони кілометрів), але все ще досить близько, щоб вода могла існувати в рідкій формі. Дослідники прагнуть зрозуміти, як цій воді вдалося вижити в суворих умовах молодої зоряної системи.

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Чому це важливо

Це революційне відкриття має значні наслідки для нашого розуміння формування планет і потенційної придатності екзопланет до життя. Подальші спостереження і дослідження матимуть вирішальне значення для розгадки таємниць води в протопланетних дисках і пролиття світла на умови, які прокладають шлях до утворення придатних для життя кам'янистих планет.

Поточна місія телескопа Джеймса Вебба обіцяє принести ще більше відкриттів, оскільки він продовжує досліджувати далекі зоряні системи і поглиблювати наше розуміння космосу. Коли ми заглиблюємося у всесвіт, подібні відкриття наближають нас на крок до відповіді на одвічне питання: чи самотні ми у космосі?