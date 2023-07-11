Як повідомляє 24 Канал, згідно з результатами викладеними в роботі, сплеск, позначений як GRB 230307A, був вперше виявлений телескопом NASA в березні цього року. Використовуючи методи тріангуляції, вчені змогли точно визначити місцезнаходження джерела випромінювання, яке знаходиться на відстані приблизно 8,3 мільйона світлових років від нашої планети.

А тим часом Сонячні бурі посилюються, але не варто втрачати сон через апокаліпсис в інтернеті

Так утворюється золото й платина

Ключовий внесок телескопа "Джеймс Вебб" полягає в його здатності аналізувати наслідки космічної події, відомої як формування кілонової. Дослідники знайшли переконливі докази того, що злиття двох спостережуваних нейтронних зір призвело до створення масиву важких металів.

Особливий інтерес представляють сигнатури телуру і лантаноїдів – групи, що складається з 15 металів, важчих за свинець. До цієї групи належать такі елементи, як золото, уран і платина, які мають важливе економічне та промислове значення.

За словами вчених, ці важкі елементи утворюються в результаті процесу, який називається швидким захопленням нейтронів. Досі цей процес можна було лише змоделювати на Землі, оскільки переважало переконання, що він відбувається виключно в небесних тілах зір.



Зафіксована телескопом "Джеймс Вебб" кілонова / Фото JWST

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Чому це важливо

Наслідки цього відкриття виходять за межі простого утворення важких металів. Існує теорія, що такий нуклеосинтез відіграє ключову роль у виникненні всіх важких елементів у безмежних просторах Всесвіту.

Результати цього дослідження, що стало можливим завдяки чудовим можливостям телескопа "Джеймс Вебб", прокладають шлях до глибшого розуміння фундаментальних процесів, які сприяють формуванню та еволюції космосу.