Це одна з найсильніших сторін телескопа — його інфрачервоне бачення виявляє довгі хвилі світла, які можуть проходити крізь хмари пилу, показуючи нам те, що людське око ніколи не побачить без сторонньої допомоги.

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Ро Офіучі

Зображення Ро Офіучі, отримане від Webb, дозволяє нам побачити дуже короткий період у життєвому циклі зірки з новою чіткістю. Наше Сонце пережило подібну фазу дуже давно, і тепер у нас є технологія, щоб побачити початок історії іншої зірки,

– каже астроном Клаус Понтоппідан з Наукового інституту космічних телескопів.



Хмара пилу Ро Офіучі, з якої утворюються нові зірки / Фото NASA, ESA, CSA, STScI, K. Pontoppidan/STScI, A. Pagan/STScI

Чумацький Шлях не дуже активний у плані народження нових зірок. Останні дослідження показують, що за рік в галактиці з'являється до 55 нових об'єктів, загальною масою не більше восьми сонячних.

Регіони, де це відбувається, завжди були досить складними для вивчення. Річ у тім, що зорі народжуються зі щільних згустків у хмарах пилу й газу, які накопичують достатню масу для створення тиску в ядрі та тепла, необхідного для початку термоядерного синтезу. Ці скупчення матерії перешкоджають появі більшості довжин хвиль світла, змушуючи їх розсіюватися від суміші частинок. Інфрачервоне світло є винятком, тож найпотужніший інфрачервоний телескоп з коли-небудь побудованих, JWST, може заглянути крізь ці хмари й спостерігати за процесом.

Нове зображення показує область, в якій можна знайти 50 зірок розміром з Сонце або менше.