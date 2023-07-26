Деталі

Зображення отримали за допомогою спектро-поляриметричного висококонтрастного приладу SPHERE. На детальному знімку можна побачити матеріал навколо зірки V960 Mon, розташованої на відстані понад 5000 світлових років від Землі в сузір'ї Моноцера.

Дивіться також Вчені, можливо, натрапили на дві планети, які обертаються навколо зорі однією орбітою

Зоря привернула увагу астрономів, коли 2014 року раптово збільшила свою яскравість у понад 20 разів. Спостереження, проведені незабаром після початку цього спалаху яскравості, засвідчили, що матеріал, який обертається навколо V960 Mon, збирається в серію складних спіральних рукавів, що простягаються на відстані, які перевищують розміри всієї Сонячної системи.

У самому центрі знімка розташована невелика яскрава область, з якої виривається нечітко окреслена хмара з розмитими краями, а також згустки речовини жовтого і синього кольорів. Жовта хмара простягається далеко за межі зображення, утворюючи витягнуту спіральну форму, яка стає все більш тьмяною і менш чіткою ближче до країв.

За допомогою чилійського телескопа ALMA стало зрозуміло, що спіральні рукави піддаються фрагментації, внаслідок чого утворюються згустки з масами, близькими до мас планет. Астрономи вважають, що планети-гіганти утворюються або внаслідок акреції ядра, коли зерна пилу збираються разом, або внаслідок гравітаційної нестійкості, коли великі фрагменти речовини навколо зірки стискаються та руйнуються. На користь першого з цих сценаріїв дослідники вже знаходили докази, але щодо другого їх було небагато. Досі ніхто не бачив реальних спостережень гравітаційної нестійкості планетарного масштабу.