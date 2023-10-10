Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що хоча Росія має другорядну роль у черговому загостренні палестинсько-ізраїльського конфлікту, але важливий сам факт її наявності.

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"Вона не на чолі всіх цих подій, але спонсорує їх на рівні тієї самої підготовки операторів дронів", – зазначив Коваленко.

У Центрі стратегічних комунікацій також звернули увагу, що на Близькому Сході можна помітити почерк Кремля, а представник української розвідки Андрій Юсов вважає, що Росія знала про плани ХАМАС напасти на Ізраїль.

Можливі сценарії розвитку подій в Ізраїлі

"Якщо розглядати найбільш позитивний для Ізраїля сценарій – усе обмежиться Сектором Гази і протистоянням з умовним ХАМАС", – припустив Коваленко.

Більш негативний сценарій полягає в тому, що до бойових дій долучиться Хезболла. Це значно серйозніший противник, аніж ХАМАС, бо становить повноцінне воєнізоване угруповання.

А найгіршим сценарієм може стати участь Ірану з території Сирії. Разом з ХАМАС із Палестини, своїми проксі з території Сирії, Хезболлою з Лівану вони можуть оточити Ізраїль.

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