Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что хотя Россия играет второстепенную роль в очередном обострении палестино-израильского конфликта, но важен сам факт ее наличия.

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"Она не во главе всех этих событий, но спонсирует их на уровне той же подготовки операторов дронов", – отметил Коваленко.

В Центре стратегических коммуникаций также обратили внимание, что на Ближнем Востоке можно увидеть почерк Кремля, а представитель украинской разведки Андрей Юсов считает, что Россия знала о планах ХАМАС напасть на Израиль.

Возможные сценарии развития событий в Израиле

"Если рассматривать наиболее положительный для Израиля сценарий – все ограничится Сектором Газа и противостоянием с условным ХАМАС", – предположил Коваленко.

Более негативный сценарий состоит в том, что к боевым действиям присоединится Хезболла. Это более серьезный противник, чем ХАМАС, потому что составляет полноценную военизированную группировку.

А наихудшим сценарием может стать участие Ирана с территории Сирии. Вместе с ХАМАС из Палестины, своими прокси с территории Сирии, Хезболлой из Ливана они могут окружить Израиль.

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