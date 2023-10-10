Россия является одной из сторон, стоящих за атаками боевиков террористического движения ХАМАС. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со СМИ по итогам переговоров с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, информирует 24 Канал.
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Кто стоит за режимом ХАМАС
"Кто стоит за ХАМАС? Я думаю, ответ достаточно прост. Тот, кто их поддерживает. Поддерживает публично, поддерживает оружием. Это ведь не один день, это происходит длительное время", – сказал Президент Украины.
По словам Зеленского, в соцсетях можно проследить, кто дает ответные сигналы о поддержке действий палестинских бойцов ХАМАС.
Мы считаем, что Россия одна из тех, кто помогал и стоит за такими шагами,
– заметил Владимир Зеленский.
Отметим, что во время встречи со СМИ Президент Румынии Клаус Иоханнис подчеркнул, что осуждает теракт боевиков ХАМАС и поддерживает право Израиля на защиту от врагов.
Как и кто стоит за этой атакой, мы узнаем после возникновения и прояснения этих данных,
– заявил румынский президент.
Россия хочет дискредитировать Украину: что известно
- Россияне запустили фейк, якобы палестинские террористы атакуют Израиль оружием из Украины. Они говорят, что израильские военные задержали под Ашкелоном боевиков, имевших при себе "украинские противотанковые гранатометы".
- В Минобороны подчеркнули, что новая "басня" России – это некая попытка доказать собственную непричастность к террористам из ХАМАС.
- В ГУР МО сообщили, что Россия знала об атаке ХАМАС раньше времени и подобные обострения только играют на руку Москве.