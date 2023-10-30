Технічний персонал з'єднав європейський сервісний модуль, побудований компанією Airbus Defence and Space, з модулем для екіпажу в будівлі Ніла Армстронга 19 жовтня. Тепер на них чекає сувора серія випробувань, щоб підготувати до великої подорожі.

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Orion готовий до польоту

Команда вперше увімкне комбінований екіпажний і службовий модуль. Після завершення випробувань "Оріон" почне тестування висотної камери, в якій космічний корабель буде перебувати в умовах, максимально наближених до тих, в яких він опиниться у вакуумі далекого космосу,

– заявили в NASA 23 жовтня.

Службовий модуль Європейського космічного агентства (ЄКА) забезпечуватиме електроенергією, рушійною силою, повітрям і водою.

Американський модуль для екіпажу, збудований у Lockheed Martin, розмістить чотирьох астронавтів.

Обидва з'єднуються спеціальним адаптером, створеним також у США. Його завдання – зробити сумісними їхні електричні системи, системи передачі даних і енергопостачання.



Схематичне зображення корабля "Оріон" / Фото NASA

Сервісний модуль ЄКА прибув до Космічного центру імені Кеннеді близько двох років тому, в жовтні 2021 року, і проходив випробування перед остаточним з'єднанням.

Два важливих тести включають випробування теплового циклу (який оцінює, наскільки добре космічний корабель витримає екстремальні температури) й акустичне випробування прямого поля (оцінює, наскільки добре космічний корабель витримає вібрації під час запуску на Місяць),

– написали представники ЄКА у своїй заяві у вівторок 24 жовтня.

У 2024 році, йдеться в заяві ЄКА, буде ще більше будівельних етапів:

Додавання сонячних крил.

Заповнення баків паливом.

З'єднання завершеного "Оріона" з системою переривання запуску, яка відведе астронавтів у безпечне місце в разі виникнення аномалії.

Все це пізніше буде встановлено на потужну ракету NASA Space Launch System до дня запуску.



Сервісний модуль ЄКА / Фото NASA

Тим часом триває підготовка астронавтів для місії "Артеміда-2". Незабаром Космічний центр імені Джонсона почне операції на навколоземній орбіті, зокрема, тренування з використанням камери для геологічних операцій. Також незабаром відбудуться медичні тренування і симуляція вправ з відновлення після дня приземлення. Серед інших важливих подій останніх тижнів — генеральна репетиція старту і геологічні тренування.

NASA поки що не опублікувало знімків з'єднаних модулів, а лише оголосило про завершення збірки.

Нагадаємо, безпілотна місія під назвою Artemis 1 облетіла Місяць і повернулася назад у 2022 році. Наступною буде пілотована місія Artemis 2, яка доставить астронавтів до Місяця, але не буде висаджувати їх на супутник. Лише в рамках Artemis 3 планується висадка, але якщо вчені досягнуть успіху в розробці скафандрів і системи посадки.