Ожидается, что полная передача собранных данных продлится примерно месяц. Между тем агентство уже обнародовало первые фото, на которых астероид напоминает по форме арахис, информирует 24 Канал.

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Ученые ранее предполагали, что астероид Дональдйохансон, названный в честь археолога, который открыл одного из предков человечества, может быть контактным – то есть состоять из двух сросшихся объектов. Первые снимки с борта "Люси" подтвердили эту гипотезу, если только форма астероида не объясняется еще каким-то редким процессом.

Также оказалось, что тело имеет большие размеры, чем ожидалось: его длина составляет около 8 километров, а наибольшая ширина – 3,5 километра.



Астероид Дональдйохансон / Фото NASA

Наблюдения показали, что астероид медленно вращается вокруг своей оси. Он принадлежит к главному поясу астероидов между Марсом и Юпитером. Это уже второй объект, исследованный "Люси" на пути к главной научной цели – троянских астероидов Юпитера.

Астероид Дональдйохансон – смотрите видео:

Напомним, что ранее зонд "Люси" пролетел мимо астероида Динкинеш, также собрав ценные научные данные.

Миссия "Люси" имеет целью изучение троянских астероидов – древних каменных тел, находящихся в стабильных точках орбиты Юпитера со времен образования Солнечной системы. Исследование их состава и формы позволит ученым получить представление о первичной материи, из которой возникли планеты и, в конце концов, и человечество.

Зонд прибудет к первому троянцу летом 2027 года и посетит примерно десяток таких объектов до 2033 года. Пролеты мимо Динкинеш и Дональйохансон стали своеобразным тестированием научного оборудования аппарата и инженерных систем NASA.

Стоимость миссии составляет почти 1 миллиард долларов, и "Люси" уже продемонстрировала впечатляющие результаты сбора данных, обещая много открытий в системе Юпитера.