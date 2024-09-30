Полярникам удалось зафиксировать потрясающий ночной пейзаж и поделиться этим моментом с подписчиками на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

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Такие ясные ночи на "Академике Вернадском" случаются нечасто. В таких исключительных случаях Луна выглядит очень большой и предлагает невероятное зрелище для тех, кто находится на станции,

– отметили ученые.

Луна над станцией "Академик Вернадский"

В своей заметке украинские полярники также призвали своих подписчиков делиться ночными пейзажами из Украины. Многие откликнулись, показав, как Луна сейчас освещает небо для украинцев дома.