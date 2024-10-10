У телеграм-каналах активно ширяться світлини з неймовірним небом. Де можна було побачити полярне сяйво – пише Техно 24.

До теми Рідкісне небесне явище: Полярне сяйво та метеорний потік Персеїд спостерігали по всьому світу

Полярне сяйво накрило Україну

Пізно ввечері 10 жовтня мешканці багатьох областей України могли спостерігати полярне сяйво. Як пишуть у мережі, небо стало рожевим буцімто через потужну магнітну бурю, яка почалася у четвер і триватиме до неділі 13 жовтня. Деякі експерти стверджують, що спостерігати яскраве полярне сяйво навіть на середніх широтах.



Полярне сяйво в Україні 10 жовтня / Фото з мережі

Загадкове рожеве небо бачили жителі Херсонщини, Миколаївщини, Вінниччини, а також Києва, Харкова, Сум та Запоріжжя. Деякі зі світлин передають неймовірну атмосферу. На них видно яскраве рожеве сяйво, яке накрило різні міста.



Полярне сяйво на Сумщині / Фото Суспільне

На світлинах видно, що небо має не лише відтінки рожевого, а й фіолетового. А у поєднанні з зорями на небі створюється дійсно казковий ефект.



Фантастичне небо над Україною / Фото з мережі



Полярне сяйво на Миколаївщині / Фото з мережі

Полярне сяйво у різних містах України – більше у галереї

До слова, кілька днів тому, а саме 7 жовтня, в Україні також можна було спостерігати полярне сяйво. Зокрема, за ефектним природним явищем могли спостерігати мешканці Одещини та Прикарпаття.