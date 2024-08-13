Метеорний потік Персеїди, щорічна подія, спричинена проходженням Землі крізь уламки, залишені кометою Свіфта-Туттля. Однак поява полярного сяйва для багатьох стала несподіванкою, інформує Техно 24.

Якщо пропустили Подвійна насолода: неймовірні кадри Північного сяйва й Персеїди в українських містах

Прогноз магнітної бурі

Синоптики передбачали певну геомагнітну активність на вихідних. Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) випустив попередження про геомагнітні бурі на період з 9 по 11 серпня. Однак космічна погода може бути непередбачуваною, а полярні сяйва виникають лише за певних умов.

На диво, ці умови співпали з явищем метеоритного потоку Персеїд. Рідкісний збіг цих двох природних явищ подарував незабутні враження.

Це зближення створило ідеальну можливість для фотографів з усього світу зафіксувати приголомшливе видовище.

Фотографії полярного сяйва та Персеїд