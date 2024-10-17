Проблема в том, что, хотя мы и знаем, приблизительные временные рамки этого процесса, наши технологии не способны предсказать его точное начало и завершение. Современная наука может лишь делать выводы из текущих наблюдений, т.е. постфактум. Согласно совместному заявлению NASA и NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований), Солнце наконец достигло максимальной фазы в текущем 11-летнем цикле.

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Детали

Соответствующее объявление сделали во время телеконференции во вторник, в которой также приняли участие представители международной группы по прогнозированию солнечного цикла. Они заявили, что солнечный максимум уже продолжается, а худшие его проявления могут быть еще впереди. Мы уже видели очень сильные вспышки класса X, порожденные многочисленными пятнами на Солнце, и мощные магнитные бури здесь, на Земле. Такая ситуация с космической погодой будет сохраняться по меньшей мере год, а затем начнет постепенно меняться, спадая, пока звезда будет стремиться к минимуму в течение следующих лет.

Стоит отметить, что заявление ученых стало для всех большой неожиданностью. Хотя многие эксперты подозревали, что максимум наступил еще в начале года или около того, исследователи обычно не делают подобных объявлений, пока эта активная фаза не начнет сворачиваться. Они ждут несколько месяцев после того, как солнечная активность начинает спадать, чтобы объявить точные даты начала и завершения солнечного максимума. Необычно раннее объявление могло быть вызвано серией экстремальных космических погодных явлений, которые мы наблюдали еще с мая.

Так чего же нам следует ожидать? На самом деле абсолютно ничего нового. Все те же солнечные пятна, все те же вспышки, корональные выбросы массы и магнитные бури. Мы описали некоторые возможные последствия таких явлений в другом материале 24 Канала.

Несбывшиеся прогнозы

Что интересно, в декабре 2019 года, когда начался текущий 25-й солнечный цикл, группа по прогнозированию солнечного цикла (SCPP) заявляла, что солнечный максимум, вероятно, начнется в 2025 году и будет относительно слабым по сравнению с прошлыми циклами. Однако реальная ситуация оказалась кардинально иной. Вскоре стало очевидно, что признаки солнечной активности, такие как количество солнечных пятен и частота солнечных вспышек, начали резко расти в конце 2022 и в начале 2023 года. В результате активность Солнца превысила все, что мы видели, сделав этот цикл самым неспокойным и бурным в истории наблюдений.

Так, например, в августе спутники зафиксировали рекордное количество солнечных пятен за последние 20 лет.

Несколько ранее наша звезда взорвалась вспышкой уровня X12. К счастью, она произошла с противоположной стороны Солнца и не была направлена к Земле.

В мае 2024 года мы пережили самую сильную геомагнитную бурю за 21 год, когда полярные сияния добрались аж за экватор, что является буквально исключительным событием.

Эти и другие признаки заставили ученых говорить о том, что максимум наступит раньше, чем ожидалось – в середине или в конце 2024 года. Собственно, мы видим, что именно так и произошло.



Сравнение солнечного минимума и солнечного максимума / Фото NASA



Сравнение солнечного минимума и солнечного максимума / Фото NASA

Сейчас ученые говорят, что в рамках этого максимума солнечная активность может достигать еще более высоких уровней, чем была до сих пор. Поэтому в течение следующего года мы точно увидим еще не одну магнитную бурю, которая раскрасит наше небо полярными сияниями.