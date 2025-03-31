Последний день марта

Прежде всего стоит попрощаться с мартом, поскольку месяц еще окончательно не завершился. Ученые отмечают, что активность Солнца начала расти под самый конец периода: если прошлые недели звезда почти не производила вспышек и в какой-то момент даже не имела видимых пятен на поверхности, то за последние несколько дней мы видели шесть достаточно крупных событий класса M и одно класса X1.1, которое закончилось корональным выбросом массы, пишет 24 Канал.

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Но волноваться нет причин. Согласно наблюдениям, Земля "уклонилась" от потока солнечных протонов, которые полетели в нашу сторону 28 марта из пятна AR4046. Это была первая за несколько месяцев солнечная вспышка X-класса. Согласно моделированию, если бы эта волна ударила по планете, она могла бы вызвать сильную магнитную бурю. Но нам повезло: поток проходит над планетой, а единственный эффект, который мы можем наблюдать, – непродолжительные сбои в высокочастотных радиоволнах (коротковолновая радиосвязь) в полярных регионах.

Следует также отметить, что большое и сложное солнечное пятно AR4048 разрастается в западной области солнечного диска, чуть ниже экватора. Оно достаточно активное и сейчас выбрасывает вспышки класса M. Оно представляет большую угрозу X-вспышек в будущем, чем уже упомянутое солнечное пятно AR4046.



Карта солнечных пятен по состоянию на 31 марта 2025 года / Фото NASA/Обсерватория солнечной динамики

Чего ждать в апреле

Наблюдения показывают, что никаких других корональных выбросов массы в сторону Земли больше не было по меньшей мере с 28 марта. Кроме того, гигантская корональная дыра уже исчезла и не подвергает нас бомбардировке дополнительными солнечными частицами. Это означает, что в ближайшие дни магнитной бури на Земле не будет – как минимум до 3 апреля, а в лучшем случае до 5 апреля.

Если КВМ появится сегодня до конца суток, то ему понадобится время, чтобы добраться до планеты – не более 5 дней. Средняя продолжительность этого "путешествия", как правило, составляет три дня. Однако вероятность этого пока невелика, поскольку все активные солнечные пятна направлены немного в сторону от Земли.

Однако Солнце вращается, а вместе с ним и пятна. Поэтому скоро AR4046 и AR4048 будут смотреть прямо на нас, что повысит вероятность возмущений со следующей недели или в последние дни текущей.