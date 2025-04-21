Лучшим временем для наблюдения за Лиридами придется на предрассветное время, рассказывает 24 Канал. Именно тогда небо является самым темным, а радиант – точка, с которой, кажется, появляются метеоры – поднимается выше над горизонтом. Чем выше расположен радиант, тем больше метеоров можно увидеть.

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Однако астрономы советуют не смотреть прямо на него, а немного в сторону – так можно наблюдать длинные и яркие следы.

Несмотря на то, что Лириды можно видеть уже с позднего вечера, после полуночи количество метеоров значительно возрастает. Это связано с тем, что после полуночи ваше местонахождение на Земле возвращается к "фронтальному краю" движения планеты в космосе – то есть вы непосредственно направлены в поток обломков кометы. Аналогично поездке под дождем: больше капель попадает на лобовое стекло, чем на заднее.

Метеоритный дождь Лириды – одно из старейших документированных небесных явлений, и его пик в 2025 году обещает стать ярким зрелищем для всех желающих.

Что вызывает метеорный поток Лириды?

Метеоры Лириды – это маленькие обломки кометы Тэтчер, долгопериодической кометы, которую открыл астроном-любитель А.Э. Тэтчер.

Метеорные потоки возникают, когда Земля пересекает путь кометы, сталкиваясь со шлейфом кометных крошек. Именно поэтому они происходят примерно в одно и то же время каждый год и, кажется, происходят из определенных точек неба.

Сгорая в атмосфере Земли, метеоры оставляют на небе яркие полосы, которые обычно называют "падающими звездами".

Метеоры Лириды появляются быстро, но не так быстро, как Леониды, пик которых приходится на ноябрь.