Найкращим часом для спостереження за Лірідами припаде на передсвітанковий час, розповідає 24 Канал. Саме тоді небо є найтемнішим, а радіант – точка, з якої, здається, з'являються метеори – піднімається найвище над горизонтом. Чим вище розташований радіант, тим більше метеорів можна побачити.

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Однак астрономи радять не дивитися прямо на нього, а трохи вбік – так можна спостерігати найдовші та найяскравіші сліди.

Попри те, що Ліриди можна бачити вже з пізнього вечора, після півночі кількість метеорів значно зростає. Це пов’язано з тим, що після півночі ваше місцезнаходження на Землі повертається до "фронтального краю" руху планети в космосі – тобто ви безпосередньо спрямовані в потік уламків комети. Аналогічно до поїздки під дощем: більше крапель потрапляє на лобове скло, ніж на заднє.

Метеоритний дощ Ліріди – одне з найстаріших документованих небесних явищ, і його пік у 2025 році обіцяє стати яскравим видовищем для всіх охочих.

Що спричиняє метеорний потік Ліріди?

Метеори Ліріди – це маленькі уламки комети Тетчер, довгоперіодичної комети, яку відкрив астроном-любитель А.Е. Тетчер.

Метеорні потоки виникають, коли Земля перетинає шлях комети, стикаючись зі шлейфом кометних крихт. Саме тому вони відбуваються приблизно в один і той самий час щороку і, здається, походять з певних точок неба.

Згоряючи в атмосфері Землі, метеори залишають на небі яскраві смуги, які зазвичай називають "падаючими зірками".

Метеори Ліриди з'являються швидко, але не так швидко, як Леоніди, пік яких припадає на листопад.