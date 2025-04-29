Одна из главных особенностей CMF Phone 2 Pro – съемная задняя панель, которая упрощает замену аккумулятора или самой крышки, рассказывает 24 Канал. Смартфон поддерживает сменные аксессуары, такие как ремешки и подставки, крепящиеся к корпусу с помощью винтов. Также появилась поддержка съемных объективов: макро и "рыбий глаз", которые можно приобрести отдельно.

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Наиболее значительное обновление коснулось камеры. Основной модуль получил сенсор на 50 МП размером 1/1.57 дюйма, что улавливает на 64% больше света, чем камера Phone 1. Доступна съемка видео в 4K (30 кадров/с) или 1080p (60 кадров/с), а также стабилизация изображения на основе искусственного интеллекта.



Камеры CMF Phone 2 Pro / Фото Nothing

Кроме основной камеры, смартфон оснащен еще двумя полноценными модулями. Телефотообъектив также на 50 МП, построен на сенсоре 1/2.88 дюйма, с диафрагмой f/1.85, поддерживает 2-кратный оптический и 20-кратный цифровой зум. Третий модуль – 8-мегапиксельная ультраширокая камера с углом обзора 119,5° и диафрагмой f/2.2. Фронтальная камера осталась без изменений – 16 МП, f/2.45, сенсор 1/3".



Фронталка CMF Phone 2 Pro / Фото Nothing

Смартфон получил 6,77-дюймовый дисплей с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц, поддержкой 10-битного цвета и HDR10+. Яркость достигает 1300 кд/м² в обычном режиме и 3000 кд/м² пиковой. Частота ШИМ-регулировки – 2160 Гц. Экран защищен стеклом Panda Glass.

За производительность отвечает чипсет Dimensity 7300 Pro – улучшенная версия процессора Phone 1 с более быстрой на 10% CPU и на 5% GPU. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а накопителя – 128 или 256 ГБ. Поддерживается расширение памяти через microSD.



Аксессуары CMF Phone 2 Pro / Фото Nothing

Смартфон работает на Nothing OS 3.2 на базе Android 15. Nothing обещает три больших обновления ОС и шесть лет патчей безопасности.

CMF Phone 2 Pro имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP54 (у Phone 1 был IP52), толщину 7,8 мм и вес 185 г – меньше, чем у предшественника. Доступны четыре цвета: белый, черный, светло-зеленый и оранжевый. Аккумулятор на 5000 мА-ч поддерживает зарядку мощностью 33 Вт.

Дополнительные аксессуары:

объективы "рыбий глаз" и макро – по 35 евро каждый,

универсальный чехол – 25 евро,

подставка-кошелек – 35 евро.

Набор с чехлом, подставкой и одним объективом стоит 45 евро.



Цвета CMF Phone 2 Pro / Фото Nothing

Одна из основных жалоб на Phone 1 – отсутствие NFC – была учтена: Phone 2 Pro поддерживает бесконтактные платежи.

Цена CMF Phone 2 Pro стартует с 250 евро за модель 8/128 ГБ, версия с 256 ГБ обойдется в 280 евро. В США версию на 256 ГБ также будут продавать за 280 долларов. Предзаказ уже открыт, и продажи стартуют – 6 мая.

Кстати, если вы задумались о замене смартфона – это можно сделать легко и не за все деньги. Бюджетные смартфоны до 15000 гривен – доступная альтернатива для ежедневных задач.