На практике это означает, что хоть смартфоны и продолжат исправно работать, их операционная система больше не будет поддерживаться производителем, объясняет 24 Канал. В частности важные пакеты безопасности и обновления со стороны Xiaomi не будут предоставляться.
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Под прекращение поддержки попали такие модели смартфонов:
- Poco F4 GT,
- Redmi K50 Gaming,
- Redmi 10A,
- Redmi Note 11S,
- Redmi Note 11 Pro+ 5G,
- Xiaomi 11i,
- Xiaomi HyperCharge.
Как видно из списка, производитель завершает поддержку устройств разных уровней – от мощного игрового Poco F4 GT до бюджетного Redmi 10A.
Некоторые из моделей получат финальное обновление перед завершением поддержки. В частности, Poco F4 GT получит обновление HyperOS 2.0.1.0 на базе Android 14, а Redmi K50 Gaming – HyperOS 2.0.2.0. Таким образом владельцы игровых смартфонов смогут воспользоваться последними возможностями перед завершением выпуска обновлений.
Xiaomi рекомендует пользователям устаревших устройств рассмотреть возможность перехода на более актуальные модели.