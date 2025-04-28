На практике это означает, что хоть смартфоны и продолжат исправно работать, их операционная система больше не будет поддерживаться производителем, объясняет 24 Канал. В частности важные пакеты безопасности и обновления со стороны Xiaomi не будут предоставляться.

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Под прекращение поддержки попали такие модели смартфонов:

Poco F4 GT,

Redmi K50 Gaming,

Redmi 10A,

Redmi Note 11S,

Redmi Note 11 Pro+ 5G,

Xiaomi 11i,

Xiaomi HyperCharge.

Как видно из списка, производитель завершает поддержку устройств разных уровней – от мощного игрового Poco F4 GT до бюджетного Redmi 10A.

Некоторые из моделей получат финальное обновление перед завершением поддержки. В частности, Poco F4 GT получит обновление HyperOS 2.0.1.0 на базе Android 14, а Redmi K50 Gaming – HyperOS 2.0.2.0. Таким образом владельцы игровых смартфонов смогут воспользоваться последними возможностями перед завершением выпуска обновлений.

Xiaomi рекомендует пользователям устаревших устройств рассмотреть возможность перехода на более актуальные модели.

Важно! Как мы уже отмечали, прекращение поддержки не означает, что устройства перестанут работать. Однако отсутствие обновлений может повлиять на безопасность пользовательских данных, поэтому пришло время задуматься о потенциальной замене смартфона. Мы подготовили материал, где рассказываем о бюджетных смартфонах до 15000 гривен