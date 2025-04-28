На практиці це означає, зо хоч смартфони і продовжать справно працювати, їх операційна система більше не буде підтримуватися виробником, пояснює 24 Канал. Зокрема важливі пакети безпеки та оновлення з боку Xiaomi не надаватимуться.
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Під припинення підтримки потрапили такі моделі смартфонів:
- Poco F4 GT,
- Redmi K50 Gaming,
- Redmi 10A,
- Redmi Note 11S,
- Redmi Note 11 Pro+ 5G,
- Xiaomi 11i,
- Xiaomi HyperCharge.
Як видно зі списку, виробник завершує підтримку пристроїв різних рівнів – від потужного ігрового Poco F4 GT до бюджетного Redmi 10A.
Деякі з моделей отримають фінальне оновлення перед завершенням підтримки. Зокрема, Poco F4 GT отримає оновлення HyperOS 2.0.1.0 на базі Android 14, а Redmi K50 Gaming – HyperOS 2.0.2.0. Таким чином власники ігрових смартфонів зможуть скористатися останніми можливостями перед завершенням випуску оновлень.
Xiaomi рекомендує користувачам застарілих пристроїв розглянути можливість переходу на актуальніші моделі.