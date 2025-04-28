На практиці це означає, зо хоч смартфони і продовжать справно працювати, їх операційна система більше не буде підтримуватися виробником, пояснює 24 Канал. Зокрема важливі пакети безпеки та оновлення з боку Xiaomi не надаватимуться.

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Під припинення підтримки потрапили такі моделі смартфонів:

Poco F4 GT,

Redmi K50 Gaming,

Redmi 10A,

Redmi Note 11S,

Redmi Note 11 Pro+ 5G,

Xiaomi 11i,

Xiaomi HyperCharge.

Як видно зі списку, виробник завершує підтримку пристроїв різних рівнів – від потужного ігрового Poco F4 GT до бюджетного Redmi 10A.

Деякі з моделей отримають фінальне оновлення перед завершенням підтримки. Зокрема, Poco F4 GT отримає оновлення HyperOS 2.0.1.0 на базі Android 14, а Redmi K50 Gaming – HyperOS 2.0.2.0. Таким чином власники ігрових смартфонів зможуть скористатися останніми можливостями перед завершенням випуску оновлень.

Xiaomi рекомендує користувачам застарілих пристроїв розглянути можливість переходу на актуальніші моделі.

Важливо! Як ми вже зазначали, припинення підтримки не означає, що пристрої перестануть працювати. Проте відсутність оновлень може вплинути на безпеку користувацьких даних, тож настав час задуматися про потенційну заміну смартфона. Ми підготували матеріал, де розповідаємо про бюджетні смартфони до 15000 гривень