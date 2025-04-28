Бюджетні смартфони сьогодні пропонують настільки потужне наповнення, що для більшості користувачів дорогі моделі більше не є необхідністю. Ось шість найкращих моделей до 15 тисяч гривень, які, на думку 24 Каналу, здатні впоратися з базовими щоденними завданнями і навіть більше.

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Motorola Edge 50 Fusion 8/256 ГБ



Motorola Edge 50 Fusion / Фото Motorola

Motorola пропонує чудову комбінацію потужності та дизайну. Смартфон оснащений процесором Snapdragon 7s Gen 2, 6.7-дюймовим P-OLED-екраном із частотою 144 Гц та камерою на 50 МП. Захист IP68 і батарея на 5000 мА·г із зарядкою 68 Вт доповнюють перелік переваг.

Ціна: 12500 – 15000 гривень

До речі, нещодавно Motorola випустила новинки – смартфони Edge 60 та 60 Pro з рекордною яскравістю та потужними камерами.

Nothing Phone 2a 8/128 ГБ



Nothing Phone 2a / Фото Nothing

Nothing Phone 2a відзначається унікальним дизайном і хорошими характеристиками. Він працює на чипсеті MediaTek Dimensity 7200 Pro, має 6.7-дюймовий OLED-дисплей і основну камеру на 50 МП. Акумулятор на 5000 мА·г підтримує зарядку потужністю 45 Вт.

Ціна: 14000 – 15000 гривень

OPPO Reno12 F 5G 8/256GB



Oppo Reno12 F 5G / Фото Oppo

OPPO Reno12 F пропонує 6.67-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц та процесор MediaTek Dimensity 6300. Смартфон оснащений основною камерою на 50 МП, фронтальною камерою на 32 МП та акумулятором на 5000 мА·г із швидкою зарядкою 45 Вт. Пристрій має захист IP64 і забезпечує стабільну продуктивність для щоденного використання.

Ціна: 11300 – 15500 гривень

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256 ГБ



Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G / Фото Xiaomi

Redmi Note 14 Pro 5G отримав підтримку 5G, камеру на 200 МП і процесор MediaTek Dimensity 6080. Смартфон має 6.67-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц та акумулятор на 5000 мА·г із зарядкою 67 Вт.

Ціна: 14000 – 15500 гривень

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 8/256 ГБ



Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus / Фото Xiaomi

Ця модель пропонує флагманську камеру на 200 МП, потужний процесор MediaTek Dimensity 7200 Ultra та преміальний захист IP68. 6.67-дюймовий AMOLED-екран з частотою 120 Гц робить використання смартфона комфортним у будь-яких умовах.

Ціна: 15000 гривень

Realme GT Neo6 SE 8/256 ГБ



Realme GT Neo6 SE / Фото Realme

Realme GT Neo6 SE вражає потужним процесором Snapdragon 7+ Gen 3 і акумулятором ємністю 5500 мА·г. 6.78-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц та швидка зарядка на 100 Вт роблять його одним із найкращих виборів у цьому сегменті.

Ціна: 15000 гривень

Усі бюджетні смартфони з цього переліку підтримують 5G, тож зможуть працювати в сучасних мережах. Завдяки сучасним процесорам, яскравим екранам, хорошим камерам та великим акумуляторам ці моделі цілком можуть задовольнити потреби користувачів.

Обираючи один із наведених варіантів, ви отримуєте збалансований смартфон, який буде надійним помічником у повсякденному житті протягом кількох років.